CBR wil turbo rijopleidingen tegengaan

Strengere eisen voor rijscholen moet het aantal turbo rijopleidingen tegengaan, daarvoor pleit het CBR.

Je hebt kwalitatieve rijscholen, maar je hebt er ook een hoop rotzooi tussenzitten. Dit laatste is mogelijk door de huidige regelgeving. Rijscholen die zogenaamde ‘turbo rijopleidingen’ aanbieden of rijlessen waar nauwelijks valt te spreken van kwaliteit.

Alexander Pechtold, tegenwoordig de eindbaas bij het CBR, is van mening dat er strengere eisen moeten komen voor rijscholen. Op dit moment ligt het slagingspercentage op 48 procent. Veel te laag, aldus Pechtold tegenover het AD. Kandidaten krijgen bijvoorbeeld een turbo rijopleiding. Veel lessen in een korte tijd en vervolgens worden ze op examen gestuurd, in de hoop dat ze slagen. Dit soort rijscholen letten niet op de kwaliteit van het rijden, maar willen de kandidaat zo snel mogelijk aan een roze pasje helpen. Of de aspirant bestuurder nu goed kan rijden of niet. Pechtold zegt in het interview dat er momenteel te veel ‘cowboys’ actief zijn.

Door strengere eisen aan rijscholen te stellen wil Pechtold het slagingspercentage flink opschroeven. Wat de CBR-baas betreft gaat het slagingspercentage naar 75 procent. Om dit te behalen is nog een lange weg te gaan. Het is niet bekend aan wat voor strengere eisen de voormalige politicus zit te denken.