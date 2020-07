Hier komt Tesla’s Cybertruck fabriek te staan

Tesla heeft een beslissing gemaakt waar de nieuwe Cybertruck fabriek moet gaan komen.

Meerdere Amerikaanse steden waren de afgelopen maanden in de race voor een nieuwe Tesla-fabriek. Elon Musk, CEO van Tesla, heeft de beslissing bekendgemaakt. Het gaat Austin in Texas worden. De keuze komt niet als een verrassing. Musk liet al eerder doorschemeren een voorkeur voor deze Amerikaanse staat te hebben. Daarmee viel onder andere Tulsa in Oklahoma af.

De komst van de Tesla-fabriek betekent goed nieuws voor Austin. Er is een budget van 1,1 miljard dollar vrijgemaakt voor de fabriek. Op een terrein van meer dan 800 hectare zal het complex worden gestationeerd. Voor Austin betekent dit minimaal 5.000 nieuwe banen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering over het tweede kwartaal stelde Musk dat de fabriek op ongeveer een kwartiertje rijden van het centrum van Austin komt te liggen.

De Amerikaanse stad Tulsa in Oklahoma is niet helemaal afgeschreven door Musk. Voor toekomstige producties is deze stad wat hem betreft een runner-up. Het is de bedoeling dat de elektrische bedrijfswagen van Tesla, de Cybertruck, en Semi in Austin geproduceerd gaan worden. Ook exemplaren van de Model 3 en Model Y gericht voor het oosten van Noord-Amerika rollen straks in Austin van de band. Uiteraard reageerde Greg Abbot, gouverneur van de staat Texas, enorm enthousiast over de komst van Tesla naar zijn staat.