Jaguar Land Rover opent enorm restauratiecentrum

Volgens Jaguar Land Rover de grootste ter wereld in zijn soort.

Land Rovers en klassiekers. Een onlosmakelijke combinatie. Het merk van de Defender gaf al door middel van workshops een kijkje in de keuken hoe oude 4×4’s worden opgeknapt. Je klassieker laten opknappen door het automerk gaat overigens gepaard met een niet al te misselijk prijskaartje.

In hometown Coventry hebben de Britten onlangs een gloednieuwe faciliteit geopend. Hier worden klassiekers verkocht, opgeknapt en geïnspecteerd. Onder hetzelfde dak is tevens de klassiekerverzameling van Jaguar Land Rover te vinden. Het gaat om meer dan 500 voertuigen.

Het gebouw beschikt over een showroom en er zijn 54 werkplaatsen waar kan worden gesleuteld aan een voertuig. Onder andere Range Rover Classics, Jaguar E-Types en Jaguar XKSS’en worden hier opgeknapt. Klassiekers van het concern kunnen zowel worden aangeschaft als onderhouden in het nieuwe Jaguar Land Rover Classic Works. Beschik je over een zeldzame en zeer exclusieve XJ220? Geen probleem. Hier weten ze wat te doen.

Jaguar Land Rover stationeert zo’n 80 medewerkers in de faciliteit. Er werken niet de minste lui. Zo is Andy Wallace hoofd testrijder. Wallace won in 1988 de 24 uur van Le Mans voor Jaguar. Het is de bedoeling dat het aantal medewerkers toeneemt. Tegen het einde van 2017 wil JLR ongeveer 120 specialisten gestationeerd hebben in het restauratiecentrum.

Vanaf september kunnen ook bezoekers een kijkje nemen. Er zullen tours worden georganiseerd die zo’n drie uur duren. Een kaartje kost 49 pond per persoon, ongeveer 56 euro. Check de gallery om een impressie te krijgen van de gloednieuwe faciliteit.