‘Nieuwe 911 GT2 RS NU al meer waard’

Dat luchtbellen-gedrag begint nu wel een beetje dwaas te worden.

De nieuwe Porsche 911 GT2 RS is nog maar voor een gedeelte onthuld. Toch is ie nú al meer waard. Althans, dat is wat investeerders hopen. Om de Porker nu al boven de vraagprijs aan te bieden is natuurlijk totale waanzin.

Iemand op Bloomberg Posh (een soort Craigslist voor rijke mensen) heeft een 911 (991) GT2 RS te koop staan. Een bedrag is niet bekendgemaakt, maar de RS mag weg voor “160.000 dollar boven de vraagprijs.” Laat Porsche het maar niet horen..

De investeerder in kwestie lult eigenlijk uit zijn nek. Navraag van Jalopnik wees uit dat Porsche nog niemand heeft benaderd voor de nieuwe GT2 RS. Klanten die naar een dealer komen om alvast een aanbetaling te doen komen thuis van een koude kermis. Zelfs 918 Spyder-bezitters hebben nog geen mailtje gekregen van de Duitse sportwagenfabrikant. Het is dus onmogelijk voor de investeerder om nu al te roeptoeteren dat hij een GT2 RS gaat krijgen.

Porsche zet zelf een hype in werking door de GT2 RS in stukjes te onthullen. Vanuit het niets trok het merk deze week het doek van de heetste 911 ooit tijdens de Microsoft-presentatie van racegame Forza Motorsport 7 voor de Xbox. Specificaties en andere info werden niet bekendgemaakt, het ging puur om de looks.

Dat de Porsche (in elk geval in de eerste jaren) meer waard gaat worden kun je op je vingers natellen. De auto zal in gelimiteerde oplage van de band rollen en mensen die bij Porsche hoog aangeschreven staan krijgen de auto nu eenmaal eerder. Superrijken die (nog) geen band hebben opgebouwd met het merk uit Zuffenhausen en geen zin hebben in een wachtlijst kopen vervolgens de bolide voor een dikke meerprijs van een investeerder.