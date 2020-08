Jaguar Land Rover opent enorme showroom in Londen

De Jaguar Land Rover showroom met een enorme oppervlakte dat bijna doet denken aan een warenhuis.

Crisis? Dat staat Jaguar Land Rover niet in de weg om deze enorme showroom te openen in het zuidwesten van Londen. Het gaat hier om een zogenaamde flagship store. Het is de eerste voor Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk. In dit pand zat overigens al een dealer, dus het is niet een compleet nieuwe vestiging.

Wereldwijd is het de tweede Jaguar Land Rover flagship showroom van dit formaat. De eerste werd vorig jaar geopend in München, Duitsland. Er is twee jaar aan de constructie gewerkt. Het pand omvat vijf verdiepingen met alles dat met Jaguar Land Rover te maken heeft. Van de gebruikelijke modellen tot het bijzondere spul van Special Vehicle Operations. Daarnaast is er een parkeerruimte waar nog eens 400 auto’s geparkeerd kunnen worden. Voor de verbouwing werkten al 145 mensen bij deze dealer. Met deze uitbreiding is er nog meer werkgelegenheid gecreëerd.

In het gebouw zelf staan 130 nieuwe en gebruikte voertuigen. Er zijn tevens klassieke auto’s te vinden in de enorme Jaguar Land Rover dealer. Andere aanwezige zaken in het gebouw is een speciale SVO-lounge, een stilteruimte en een café.

Waar veel automerken steeds meer inzetten op online, kiest Jaguar Land Rover met de flagship showroom juist voor een traditionelere aanpak. Er is tijd en ruimte voor de klant om van alles te bekijken op één enorme locatie. Het voordeel van een grote dealer is dat ze simpelweg alles hebben staan. Voor ieder wat wils dus.