Deze Porsche 356 ‘RSR’ leverde gewoon 8 ton op

Het laat zien dat ook compleet aangepakte Porsches zoals deze 356 ‘RSR’ nog altijd veel geld kunnen opleveren.

Porsches staan bekend als auto’s die niet zo extreem afschrijven in vergelijking met de concurrentie. Zelfs als je met een hamer en een bijtel in de weer gaat kan dit gunstig uitpakken voor de restwaarde. Kijk maar naar dit voorbeeld, dat ooit een elegante Porsche 356 uit 1960 was.

Elegant staat niet in het woordenboek van een Amerikaan. Deze Porsche is door Emory Motorsports compleet getranformeerd. De bumpers werden vervangen, de auto kreeg een Singer uitlaatsysteem en er werden nieuwe velgen onder de klassieker gelegd. De velgen zijn geïnspireerd op de Porsche 935, 956 en 962 raceauto’s van weleer. Het Outlaw-recept hebben we vaak genoeg gezien op de 911, maar ook op zo’n oude 356 staat het niet eens zo gek.

Achterin ligt een 2.4-liter viercilinder boxermotor met twee turbo’s. Het blok is goed voor om en nabij de 400 pk. Aan de motor is een relatief moderne G50 versnellingsbak gekoppeld met vijf verzetten. De body van deze 356 staat op een steviger chassis van de veel latere en stijvere Porsche 911 (964).

Afgelopen weekend had RM Sotheby’s de eer het apparaat te veilen. Er werden 46 biedingen uitgebracht op de Porsche MOMO 356 RSR Outlaw by Emory. Inclusief de vergoedingen van het veilinghuis kwam het eindbedrag op 858.000 dollar.