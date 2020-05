Auto’s worden haast belachelijk goedkoop in Duitsland

Stiekem best wel een beetje panel gap op zo’n 992 cabrio…

De Rony Rona geeft de auto industrie een keiharde poffert op de Schnoz. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan is de markt voor tweedehands auto’s alweer een beetje uit het dal geklommen. Als je nieuwe auto’s wil verkopen, dan heb je het voorlopig echter zwaar. En waarschijnlijk zal dat ook nog wel even zo blijven. Zelfs als er géén gevreesde ‘tweede golf’ komt, zullen de economische effecten van drie maanden op onze luie je weet wel zitten nog lang gevoeld worden. Vooral door aanbieders van ‘luxe’ goederen, zo is de gedachte van menig econoom.

De giganten uit de industrie zitten dan ook met hun handen in het haar. De aandelenkoersen zijn gedecimeerd. Nou ja, behalve die ene dan, waarvoor geldt dat de hype veel belangrijker is dan de realiteit. Maar over het algemeen oogt de nabije toekomst niet per se rooskleurig. Dus staan er ook banen op de tocht.

In ons buurland Duitsland is dit een grote bron van onzekerheid. Er zijn de afgelopen jaren al veel banen verloren gegaan in de autosector, maar nog steeds zijn er nog zo’n 800.000 mensen in werkzaam. Er dreigt nu een kaalslag die de branche kaler zou maken dan een E46 316i zonder airco (ja, die bestond). En dus dringt de Duitse autolobby aan op blubberdikke steun van de overheid.

Bundeskansler Merkel heeft al heeft aangegeven geen beslissing te maken voor juni. Maar desalniettemin ligt het akkoord al zo goed als klaar volgens Automobilwoche. Er komt een dikke aankooppremie van 4.000 Euro voor EV’s en hybrides en van 3.000 Euro voor auto’s met alleen een verbrandingsmotor. De caveat hierbij is dat de fabrikanten zelf de helft ophoesten en overheid bijspringt voor de andere helft. Een beetje zoals bij acties voor het goede doel dus. Cynici zeggen echter dat fabrikanten dit weer deels zullen compenseren door hogere netto prijzen.

Omdat op EV’s trouwens al een premie van 4.000 Euro gegeven wordt, zou die daarmee groeien naar een volvette 8.000 Euro. Maar wij hebben even een ander voorbeeld genomen waaruit blijkt hoe belachelijk goedkoop auto’s hiermee worden in Duitsland. Het kwam afgelopen week ook al voorbij in een cabrio aankoopadvies. Maar herhalen hoe hard de overheid ons te grazen neemt met de CO2 taks is nooit verkeerd. Zie hieronder de prijs van de Nissan 370Z in Nederland en daaronder de prijs van diezelfde Nissan 370Z in Duitsland. Het verschil vloeit rechtsstreeks in de zak van Mark Rutte.

Met de calculator berekenen we dat de Nissan 370Z in Nederland nu (111.074 / 34.730) = 3,198 keer zoveel kost als in Duitsland. Tellen we 3.000 Euro van de Duitse prijs af, dan concluderen we dat auto’s in Nederland in het vervolg (111.074 / (34.730 – 3.000)) = 3,5 keer zoveel kosten als in Duitsland. Voilà, onderzoek van een niveau waar het TNO nog een puntje aan kan zuigen. Ga jij kijken of je een superdeal kan scoren over de grens? Laat het weten, in de comments!