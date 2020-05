Jaguar Land Rover SVO wil graag wat meer

En wij ook wel, eigenlijk. De Jaguar Land Rover SVO afdeling wil een klein beetje door groeien, als het even kan.

Eigenlijk is het vreemd dat Jaguar (en Land Rover) het vrij lang zonder performance-divisie heeft moeten doen. Ja, er waren diverse snelle Jaguars, maar die werden door hen zelf ontwikkeld en gebouwd.

Special Vehicle Operations

Met de komst van Special Vehicle Operations kunnen Jaguar en Land Rover de ontwikkeling en productie van de bijzondere en sportieve topmodellen uit besteden. Voor de klant heeft het het voordeel dat het eindproduct veel meer afwijkt van het standaardmodel. Niet alleen (of zozeer) qua uiterlijk, dan wel de techniek van deze SVR-modellen.

Een beetje meer

Nu vraag je je af: hoe gaat het met Jaguar Land Rover SVO? Daar hebben wij het antwoord op. Het gaat goed, maar ze willen graag een beetje meer. Uiteraard is het afhankelijk van de impact die het coronavirus gaat hebben, maar Managing Director van SVO, Michael Van der Sande, hoopt in 2020 andermaal een groei te realiseren. Dat meldt hij aan Autocar.

Zeer dikke SUV’s

Eerst de reden waarom het goed gaat met Jaguar Land Rover SVO. Dat komt voornamelijk door zeer dikke SUV’s. De Range Rover SV-R is inmiddels al wat ouder, maar verkoopt nog uitstekend. Ook de Range Rover Velar SVAutobiography en Jaguar F-Pace SVR gaan als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank.

Sedans en coupé’s

Zoals je ziet missen we nogal dikke sedans en coupé’s. Van der Sande van Jaguar SVO laat weten hoe dat zit. De F-Type SVR en XE SV Project 8 zijn inmiddels uit productie gehaald. Van de Project 8 was al bij de introductie bekend dat de oplage zeer laag zou zijn: 300 stuks.

575 pk

In het geval van de F-Type SVR ligt het wat anders. De ‘SVR’-uitvoering van de F-Type was nog op basis van het oude model. De F-Type is inmiddels gefacelift. Sterker nog, vorige week reed @Wouter met de ingrijpend vernieuwde F-Type R. Ondanks dat dit géén product is van Jaguar Land Rover SVO, heeft de auto wel even veel vermogen als de uitgaande SVR: 575 pk.

F-Type

Van der Sande verklapt meteen een paar dingen. Allereerst de modellen die wel komen. Zo is het de bedoeling dat er wel een seda, coupé en roadster aankomen. De coupé zal ongetwijfeld de F-Type zijn. De roadster eveneens. Qua sedans is het even afwachten. Wellicht een minder heftige XE of XF. De XJ is immers al uit productie.

Onderkant

Ondanks dat SVO dus goede ervaringen heeft met relatief goedkope modellen als de F-Pace en Velar, zal dat ook de onderkant van het gamma blijven. Hoewel Van der Sande een Range Rover Evoque SVR niet uitsluit, acht hij de kans erg onwaarschijnlijk. Overigens moet niet alleen het aantal SVO-producten stijgen, ook het aantal SVO-dealers moet omhoog. Op dit moment zijn dat er 100, maar de komende jaren moet dat stijgen naar 200.

SVO in beweging, check de onderstaande video.