Jaguar viert 50ste verjaardag XJ met speciaaltje

Helemaal hartstikke mooi.

De vijftigste verjaardag van de Jaguar XJ wordt vandaag gevierd middels een wel héél unieke XJ6. Jaguar Classic maakte speciaal voor Nicko McBrain een ‘Greatest Hits‘ exemplaar, waarmee ze de verschillende generaties van de XJ vieren.

Michael Henry “Nicko” McBrain (ja, die achternaam is echt) is drummer van de Britse heavy metal band Iron Maiden. McBrain is, zoals menig Brit, helemaal weg van auto’s van Engelse autofabrikanten en heeft in zijn leven dan ook flink wat Britse bolides versleten. Dat gezegd hebbende zal het niet de enige reden zijn dat hij er meerdere in bezit heeft gehad. Enfin, met het jubileum op het oog werd McBrain benaderd om zijn auto om te bouwen tot uniek model.

Hierop verkaste de auto naar Jaguar Classic, die er vervolgens 3.500 manuren in staken en meer dan 4.000 onderdelen aanpasten of vervingen. Zo zijn de carrosserie, het interieur, de aandrijflijn en de ophanging van de XJ6 naar de wensen van McBrain aangepast. Afgezien van een hoop nieuwe onderdelen, werden ook spullen van zijn eerste XJ6 gehaald. Zo heeft het speciaaltje exact hetzelfde contactslot en Jaguar-beeldje als die van zijn oude liefde. Daarnaast is ook de 4,2-liter zes-in-lijnmotor volledig gerestaureerd.

Aan de binnen- en buitenzijde is echter waar we de arbeid vooral herkennen. De auto heeft om te beginnen een fantastische paarse tint gekregen, die samen met de uitgeklopte wielkasten zorgt voor een bizar hoog pooierniveau. Het soort dat zijn ‘werknemers’ met gouden pinkring tegen het voorhoofd mept*. Tegelijkertijd is de XJ6 echter ook bijzonder stijlvol. Het interieur is mijn insziens ietwat over de top, met al dat rode leer. Hoe dan ook is het een puike wagen, dat staat vast.

*Nu ik erover nadenk zou dat de naam ‘Greatest Hits’ wel verklaren.