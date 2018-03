Ruf SCR is de puristen-Porsche die je MOET hebben

De term 'verveling' is onvindbaar in het woordenboek van deze getunede Porsche.

Ruf staat al sinds jaar en dag bekend als een tuner die wel aardig overweg kan met de juiste Porsches. Ook dit jaar stellen ze niet teleur, met de diepgroene Ruf SCR. Echter houden ze het lekker old school en laten ze de nieuwe Porsches links liggen. Dat kunnen ze in Zuffenhausen immers prima zelf.

Nee, in plaats van een huidig model te pakken, gingen de grijpgrage klauwen van Ruf uit naar een model uit de jaren ’90. De tuner greep de behuizing van een 993, vergrootte de wielbasis, maar liet de lengte van de auto hetzelfde. Dit is hetzelfde als bij zijn voorganger, de SCR 4.2. De nieuwe SCR is echter nog spectaculairder, daar het onderstel volledig ontwikkeld is door Ruf zelf. Daarnaast heeft de SCR een koolstofvezel kuip met geïntegreerde rolkooi. De structuur wordt nog verder verbeterd door de double wishbones ophanging met hoogwaardige dempers. De motor ligt traditioneel in het achtersteven.

De nieuwe SCR heeft daarbij, in tegenstelling tot de iconische modellen van Ruf, geen gigantische whale tail. In plaats daarvan is de auto voorzien van een spoiler die op commando naar buiten kan komen. De behuizing van de SCR is daarnaast volledig van koolstofvezel gemaakt, waardoor hij lekker wendbaar is. De wagen weegt minder dan 1.300 kg.

Achterin de SCR vinden we een 4-liter boxermotor die goed is voor 510 pk en 470 Nm koppel. Het zootje mag je zelf naar de wielen dirigeren, middels een puristische handbak. De topsnelheid ligt op 320 km/u.