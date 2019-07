Verstappen: “Harde werk begint te lonen”

Tot op heden was het sappelen en afzien, maar nu komt het zoet.

Max Verstappen heeft de smaak te pakken. Na zijn zege in Oostenrijk staat komend weekend alweer de volgende race op de kalender, namelijk die in Engeland. Het is tevens de tweede thuisrace in successie voor het team. Officieel is Red Bull Racing immers ingeschreven in het wereldkampioenschap als Oostenrijks team, maar de fabriek is gevestigd in Milton Keynes, op een steenworp afstand van Silverstone. Max geeft op zijn website aan alvast uit te kijken naar de race op een circuit dat hij naar eigen zeggen erg tof vindt:

Ik kijk uit naar Silverstone, vooral na onze overwinning in Oostenrijk vorige week. Het was een heel erg speciaal moment voor het hele team en voor Honda. Al het harde werken begint zich te lonen. Ik geniet van Silverstone Circuit vanwege de hogesnelheidsbochten, waarvan Becketts en Maggots mijn favorieten zijn. Het is gaaf er te rijden. Ik ken het ook aardig goed, want voorafgaand aan de Formule 1 reed ik er al met een Formule 3-auto. Omdat onze fabriek vlakbij ligt, is het ook een thuisrace voor het team, dus ik hoop dat we voortgang kunnen blijven boeken en op zondag voor iedereen een mooie show kunnen weggeven. Veel gave, snelle bochten is wat we mooi vinden en ik kan me een Formule 1-kalender zonder Britse Grand Prix niet voorstellen.

Dat is echter niet de enige reden dat Max van Zilversteen houdt, MV33 gaat ook nog even vol LH44 voor de fans. Zo vol dat je je afvraagt of hij het bewust doet als een grapje:

Het is mooi al die Britse fans op de campings te zien en hun steun vanaf de tribunes te ontvangen. Er komt altijd veel publiek op af en ze behoren zeker tot de meest gepassioneerde Formule 1-fans ter wereld.

We vinden het overigens mooi dat Max zo positief is, maar vragen ons tegelijkertijd af of de verwachtingen nu niet meteen té hoog gespannen zijn. In Oostenrijk was Red Bull onder andere goed omdat de Honda-motor puik overweg kon met de hitte in vergelijking tot de krachtbronnen van Mercedes en Ferrari. Tijdens de typische Britse zomer is dat voordeel op Silverstone echter waarschijnlijk minder aanwezig.

Honda’s motoren honcho Toyoharu Tanabe wil Max weliswaar binnen afzienbare termijn meer power geven in met name de kwalificaties, maar gaf onlangs aan de Silverstone daar nog te vroeg voor komt. Als klein voorproefje op de voorspelling die we voorafgaand aan de race doen: het zou wel weer eens heel saai kunnen worden met Mercedes ver voor de rest…