Alpha Wolf is het tegenovergestelde van Cybertruck

Alleen daarom verdient de Alpha Wolf al een pluim.

Niet alleen op het gebied van auto’s, maar ook voor bedrijfswagens, vrachtauto’s en pick-ups staat er een hoop te veranderen. Voor het zwaardere geschut is er iets meer twijfel of elektriciteit uit een accu wel de goede oplossing is.

Sommige fabrikanten zetten in op waterstof (lichter, kortere laadtijden, grotere range, behoudt van tank-infrastructuur mogelijk), terwijl anderen denken dat er met accu’s nog veel te winnen valt. Het gaat in elk geval zeer interessante wagens opleveren. Met de Alpha Wolf kiest men voor elekriciteit via een accu, net als de Tesla Cybertruck (een een hoop andere EV trucks).

Tegenovergestelde

Maar voor de rest is de Alpha Wolf het tegenovergestelde van een Tesla Cybertruck. De Cybertruck is namelijk extreem groot en futuristisch. De Alpha Wolf is juist heel bescheiden qua formaat. Ook qua styling hebben beide fabrikanten zeer verschillende visies. De Alpha One doet denken aan de coole medium pick-ups van 30-40 jaar geleden met de GMC Syclone als absoluut hoogtepunt.

De Alpha Wolf is geen verrassing voor de trouwe bezoekers die dit artikel van collega @machielvdd hebben gelezen. De auto staat er uiteraard meteen in zijn stoerste configuratie. In dit geval de korte cabine met de korte laadbak. Er is namelijk ook een versie met lange laadbak leverbaar, evenals een ‘Crew Cab’-versie met twee extra deuren en een achterbankje.

Afmetingen Alpha Wolf

Om even een idee te krijgen van het formaat van de Alpha Wolf, de elektrische bedrijfswagen is namelijk 4,78 meter lang, 1,93 meter breed en 1,68 meter hoog. De laadbak is 1,65 meter lang. Dit betekent dat alleen AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda languit kan liggen (hij is namelijk 1,59 meter lang). De Alpha heeft niets met AlphaTauri te maken. Of met Wolf. Toto heeft wel andere dingen aan zijn hoofd op het moment.

Qua specificaties moet er nog het een en ander bekend gemaakt worden. Er zijn twee accupakketten leverbaar, eentje met een capaciteit van 75 kWh en eentje met 85 kWh. Je kunt kiezen of je de Alpha Wolf uitrust met achterwiel- of vierwielaandrijving. Afhankelijk van de uitvoering is de range ongeveer 440 km en kun je in iets meer dan 6 seconden naar de 100 km/u sprinten.

De productie van de Alpha One staat gepland voor 2023. De genoemde richtprijs is vanaf omgerekend zo’n 30.000 euro.