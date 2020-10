Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake beter in beeld gebracht - Autoblog.nl

Het interieur van de ‘Nederlandse’ Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake hebben we nog niet eerder gezien.

Af en toe komen er beste leipe dingen van Nederlandse bodem. Neem nu deze Rolls-Royce Wraith als shooting brake. De auto is het werk van Niels van Roij. De onthulling van het model volgde in augustus. Nu zijn er meer foto’s van de auto vrijgegeven, inclusief een eerste kijkje in het interieur.

En het interieur heeft meteen iets unieks. Deze Shooting Brake is de enige Rolls-Royce met zo’n grote sterrenhemel. Meer dan 2.000 lampjes zijn verwerkt in het plafond van de auto. Zo beleef je ook achterin die typische Rolls-Royce ervaring.

De praktische kant van de Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake is ook uitgelicht met nieuwe foto’s. Casual naar de Ikea gaan met deze auto is geen probleem. Zo te zien kun je voldoende spullen kwijt achterin de Rolls. Dat maakt het de meest praktische Rolls-Royce die we tot op heden hebben gezien.

Het exemplaar op de foto’s is de eerste die af is. Uiteindelijk heeft Niels van Roij de ambitie om zeven exemplaren te maken van de Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake. Het is niet bekend wat de meerprijs is ten opzichte van een reguliere Wraith. Dit zal ongetwijfeld in de papieren lopen, waardoor de Nederlander een niche markt aanspreekt.