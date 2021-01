Jaguar verloren in brand door mogelijke kortsluiting - Autoblog.nl

Je Jaguar XJ langs de kant van de weg zetten omdat er iets mis is, en het ding vervolgens in brand zien vliegen.

De minuten dat je op de brandweer wacht moeten eeuwig hebben geduurd. Het was een hele nare avond voor de eigenaar van deze Jaguar XJ. De zwarte sedan met zijn 4.2-liter grote V8 vatte vlam door een mogelijke kortsluiting. Voor de brandweer was er geen redden meer aan.

Jaguar XJ brand

De melding van de brand kwam rond middernacht binnen bij de hulpdiensten. Het vuur sloeg razendsnel om zich heen en in een mum van tijd stond het midden van de XJ in lichterlaaie. De brandweer denkt dat een kortsluiting de mogelijke oorzaak van de brand is. Een goede 45 minuten later kon het sein brandmeester worden gegeven. Een berger heeft de Jaguar afgevoerd.

Het betreft een origineel Nederlands geleverde Jaguar XJ die hier verloren is gegaan in de brand. Een auto die inmiddels tot een fraaie youngtimer kan worden gezien. De achtcilinder onder de kap vertegenwoordigen prestaties die anno 2021 nog meer dan prima zijn. In 5,2 seconden sprint de Jaaag naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 250 km/u. In 2004 werd een nieuwprijs van 131.275 euro afgetikt voor de Britse slee. De goede oude tijd zou je bijna zeggen, want tegenwoordig zou de nieuwprijs voor een auto met zo’n motor met dank aan de BPM-bom een klap hoger uitvallen.

Fotocredit: MediaTV / Jelle Corstens