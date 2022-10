Jaguar XJ220 nummer 79 te koop

Deze bijzondere supercar van Jaguar uit de jaren negentig kan van jou zijn! Deze Jaguar XJ220 uit 1992 staat te koop.

De jaren negentig heeft een paar legendarische supercars opgeleverd. Denk maar aan de Ferrari F40, de Bugatti EB110 en de McLaren F1. Een wat minder bekende (en minder dure?) is misschien de Jaguar XJ220.

Misschien wat minder legendarisch geworden dan de hier boven genoemden. Maar dat is eigenlijk onterecht. Want tot de McLaren F1 op de markt kwam in 1994 was dit de snelste productieauto tot dan toe.

Geen V12 helaas

Toen de ontwikkeling van de XJ220 begon was het oorspronkelijke plan om een 6.2 liter V12 met 500 pk in de auto te lepelen. Helaas door emissieregels (toen al) bleek dat niet haalbaar en werd het een 3.5 liter V6. Met 549 pk, dat wel. De eerste V6 voor een Jaguar.

Het werd geen lichte jongen. Met een massa van 1.560 kilogram wist hij toch door te knallen naar 100 kilometer per uur in 3,4 seconden. De topsnelheid is 341 kilometer per uur.

Nummer 79

Het hier te koop aangeboden exemplaar is op 28 maart 1990 besteld door Helmut Matschke uit Berlijn. De definitieve productieversie werd pas in oktober 1991 gepresenteerd dus Helmut was er snel bij. Maar niet het snelste, want van de 281 geproduceerde exemplaren is dit nummer 79. Dat wil zeggen dat 78 anderen sneller waren.

De huidige uitvoering van deze Jaguar XJ220 auto is nog exact zoals hij in mei 1993 is afgeleverd aan de eerste eigenaar. Gek genoeg was de auto in november 1992 al klaar, maar dus pas zes maanden later afgeleverd. De hele historie zit er gedocumenteerd bij. De bestelbon, de verkoopfactuur, de cheques voor de aanbetaling, de onderhoudsbonnen, alles zit er bij.

In 2003, na tien jaar, stond er bij het onderhoud slechts 1.418 kilometer op de teller. In 2006 werd de auto ingekocht door een dealer en drie maanden weer verkocht aan de tweede eigenaar. Ook hier is alles aanwezig, aankoopcontract, onderhoud alles.

Net ingereden

Van 2018 tot 2020 is de auto helemaal aangepakt. Groot onderhoud in het Verenigd Koninkrijk, nieuwe brandstoftanks en uiteindelijk helemaal nieuw in de lak. Daarna is de auto teruggegaan naar Duitsland.

Nu dus te koop in ons land. Inmiddels met 5.536 kilometer ervaring in 30 jaar tijd. Net ingereden. De verkoper vraagt er 665 duizend euro voor. Dat is een hoop geld, maar dan heb je wel een unieke supercar uit de jaren negentig. Kopen dan?

Met dank aan Bart Baas voor de tip!