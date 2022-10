Volkswagen ID. Buzz nu al als knusse camper!

Dankzij het bedrijf Ququq kun je nu al de Volkswagen ID. Buzz als camper gebruiken, voordat Volkswagen dat zelf doet.

Het Volkswagen-busje van de toekomst is hier in de vorm van de ID. Buzz. De eerste volledig elektrische VW bus moet scoren dankzij een heerlijke terugblik op wat de eerste VW-busjes zo leuk maakte. Qua design, qua lay-out, maar eigenlijk hoort daar nog bij dat een lange traditie ook in stand gehouden moet worden.

Camper

Volkswagen-busjes zijn de perfecte basis voor een camper. Van met de hand omgebouwde T1’s met vouwdakjes tot de Westfalia T3’s en T4’s en natuurlijk Volkswagens eigen buscamper genaamd California. Stiekem hopen we dat er een ID. Buzz camper op komst is (ID. California ofzo?), maar dat wordt dus sowieso nog even wachten. Een tijdelijke oplossing voor fervente kampeerders én toekomstige ID. Buzz-eigenaren is hier.

Volkswagen ID. Buzz als camper

Dankzij het bedrijf Ququq (ja, zo heet het echt) is de Volkswagen ID. Buzz extreem simpel omgebouwd tot camper. De insteek is vergelijkbaar met de Dacia Jogger camper die we recent behandelden. De kofferbak en tweede zitrij verdwijnen ten faveure van een bed. Onder dat bed in de kofferbak is ruimte voor een grote box.

En die box is dan weer precies groot genoeg voor wat handige camperfoefjes. Daar zit je kooktoestel, aansluiting voor water en optionele ruimte voor een koelbox. Alles wat je nodig hebt, maar ook niet zo veel extra.

De Volkswagen ID. Buzz als camper door Ququq is dus nogal simpel, maar voor een upgrade is het geen dure set. Het bedrijf vraagt 2.790 euro voor de hele set. De set is op maat gemaakt voor de Volkswagen ID. Buzz en installeren is kinderspel.

Eruit

Even er vanuit gaande dat je geen die-hard globetrotter bent, gebruik je de Volkswagen ID. Buzz als camper maar één of twee keer per jaar. Voor het overige deel vind je het misschien toch handiger om gewoon een bus te hebben. Dan kun je de hele Ququq-box als simpele opbergdoos gewoon eruit halen. Zo simpel kan het zijn.

Is het al de volledige camper voor de Volkswagen ID. Buzz die we willen? Misschien niet. Is het een toffe opvulling totdat die er is? Ja, dat wel. En geef toe, voor zo weinig geld en moeite is het een goed idee.