Jammer, dit is niet de opvolger van de Audi A2

Lijkt er wel op.

Aan de andere kant van de wereld is momenteel de autoshow van Shanghai gaande. Het feit dat de beurs zich afspeelt in een metropool was voor Audi reden om de AI:ME te onthullen. Een studiemodel die zich moet thuisvoelen in een miljoenenstad als Shanghai.

De AI:ME (lekkere egoïstische naam trouwens) is een compacte auto die enigszins doet denken aan een Audi A2 in een nieuw jasje. Het concept komt met een futuristisch interieur en kan level 4 autonoom rijden. Dit betekent dat de inzittenden deels een Donald Duck kunnen lezen, terwijl de auto voor een groot deel zelfstandig naar de bestemming tuft. Level 5 is het hoogste niveau en dan kan de auto volledig zelfstandig van A naar B rijden.

Het concept staat op een elektrische aandrijflijn, met een 170 pk aandrijfunit. De AI:ME is 4,30 meter lang, 1,90 meter breed en 1,52 meter hoog. Verder heeft het studiemodel een wielbasis van 2,77 meter. Voor het interieur is gekozen voor een 2+X dynamiek. Dit betekent dat twee personen met veel bagage kunnen reizen, of vier personen en juist wat minder bagage.

Die naam “AI” gaan we bij Audi nog veel tegenkomen. De afkorting staat voor Artifical Intelligence (kunstmatige intelligentie) en de Duitsers gaat de aanduiding gebruiken voor modellen. Modellen met “AI” in de naam, zoals deze AI:ME, hebben de focus op mobiliteitstechnologieën. Slimme deelauto’s, autonoom rijden en al dat soort fratsen plaatst Audi in deze categorie.

Dit is zeker niet het laatste studiemodel uit de AI-koker. Audi zegt in september met een vierde concept te komen. Die gaan we ongetwijfeld in Frankfurt zien.