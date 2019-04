Ford heeft dé oplossing tegen keyless entry-diefstal

De Fiesta en de Focus zijn de eerste modellen die de oplossing krijgen.

We mogen dan in 2019 leven. Op het gebied van autodiefstal is de industrie weinig opgeschoten. Autofabrikanten hebben de techniek geëvolueerd, maar boefjes evolueren met hetzelfde gemak mee.

In een nieuwe poging het boevengilde slim af te zijn heeft Ford iets nieuws bedacht. Zoals je wellicht weet is keyless entry zowel een vloek als een zegen. Een zegen, omdat het lekker makkelijk werkt. Een vloek omdat het ook lekker makkelijk werkt voor dieven. Ze kunnen het signaal van de sleutel versterken en zo toegang krijgen tot het voertuig.

Ford zegt in zijn sleutels een nieuwe sensor te plaatsen. Deze sensor zorgt ervoor dat de sleutel in een soort slaapmodus gaat als deze 40 seconden niet is aangeraakt. De sleutel stuurt niet langer een signaal uit dat door dieven met een ontvanger kan worden opgepakt. Pas wanneer de eigenaar de sleutel oppakt gaat het ding weer zenden. Eenmaal gearriveerd bij de auto, zal het voertuig zoals gewoonlijk zichzelf ontgrendelen als de sleutel dichtbij is.

De autofabrikant gaat de nieuwe techniek toepassen op de Fiesta en de Focus. Klanten die al de huidige generatie Fiesta of Focus rijden kunnen de dealer contacteren om zo’n sleutel te kopen. Voor omgerekend zo’n 80 euro en een uurtje werk aan de auto is de Fiesta/Focus klaar voor de nieuwe technologie.

De komende twee jaar wil Ford gaan gebruiken om de sensor technologie naar alle modellen te brengen en over een paar jaar is het gemeengoed.