Deze sportieve BMW heeft een groen logo

Het moet niet gekker worden.

We kunnen een hele boom gaan opzetten over de BMW i8. De auto lijkt zich een beetje in een automobiel niemandsland te verkeren. Het is niet een rechtstreekse concurrent voor een Audi R8. Het is ook niet een ware elektrische sportauto, want een driecilinder zit mee te brullen tijdens de rit. De auto is absoluut niet langzaam, maar in vergelijking met een even dure Porsche 911 valt het absoluut tegen.

Tel daarbij op dat de BMW i8 gezegend is met een nogal extravagant uiterlijk. Dat is zeer te waarderen in een wereld waarin ‘alle auto’s steeds meer op elkaar gaan lijken.’, maar we zijn nu al een paar jaar verder. Is het een fraaiere auto geworden met de jaren? Daarover verschillen de meningen.

Bij Garage EVE.RYN denken ze dat het wel een tandje heftiger kon met de BMW i8. EVE.RYN is een tuner uit Osaka, Japan, die zich specialiseert in BMW’s. Onlangs haalden ze de AutoBlog voorpagina met hun visie op de BMW i3. Nu is het tijd voor de sportieve BMW i8 Roadster, de EVE.RYN de ‘E.N.ARMY EDITION’ noemt. Ja, wij bedenken het ook niet. Deze auto heet dus de EVE.RYN BMW i8 Roadster E.N. ARMY EDITION. Die naam dankt de auto uiteraard aan de legergroene kleur. Zelfs de blauwe accenten in het BMW-logo zijn groen gemaakt.

Ze hebben de i8 een zeer uitbundige bodykit gegeven. Sommige delen, zoals de luchtinlaat in de voorbumper en de spoiler zijn gemaakt van koolstofvezel. De getunede i8 staat aanzienlijk lager dan normaal en de bronskleurige wielen staan nog niet eens zo heel verkeerd. Dat komt met name door de banden die erom heen zitten. Ze kijken een stuk breder te zijn dan de standaardwielen die i8 van BMW meekrijgt.

Helaas heeft EVE.RYN zich niet bezig gehouden met de techniek. Ondanks zijn heftige uiterlijk, zijn de prestaties min of meer gelijk.