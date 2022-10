Jammer voor BMW: abonnement op stoelverwarming wordt verboden

In Amerika mogen autofabrikanten straks niet meer verdienen aan abonnementen voor opties.

Meestal komt Amerika met een wet en dan volgt Europa snel. Met deze wet, als het wordt aangenomen, zal het (hopelijk!) niet anders zijn. BMW, maar ook andere autofabrikanten, denken altijd na hoe ze meer geld kunnen verdienen. Het is daarnaast een feit dat moderne auto’s langer meegaan, waardoor consumenten minder vaak een nieuwe auto kopen. Daar hadden ze een briljante oplossing voor. Althans, dat vinden ze natuurlijk zelf.

Abonnement van BMW op stoelverwarming

Wij consumenten staan niet te springen van blijdschap wat betreft deze abonnementen. Om het verdienmodel wat op te plussen en over de jaren heen te garanderen kwam onder andere BMW hiermee. Je gaat dus betalen voor opties die al in je auto zitten, denk aan stoelverwarming. Of je airco, of dat je panorama dak opengaat, of dat je navigatie het goed doet. Je kan het zo gek maken! En het is geen grap, het bestaat al.

Nou, daar vinden een paar wetgevers in ‘the land of the free’ wel wat van aldus The Drive. In de staat New Jersey ligt nu een wet dat ‘abonnementen voor diensten in alle motorische voertuigen’ die ‘onderdelen en hardware gebruiken die al geïnstalleerd zijn in het voertuig op het moment van aankoop’ te verbieden. Wordt de wet aangenomen, dan is dat een flinke tegenslag voor autofabrikanten. Dit omdat andere staten, of landen, dan ook een kans maken om dit te verbieden. Of op zijn minst te reguleren.

Boete

De wet maakt het dus onmogelijk om een abonnement in te stellen voor (basale) opties die toch al in je auto zitten. Doet een fabrikant het toch, dan kan een boete volgen. In New Jersey loopt dit op tot 20.000 dollar per overtreding. Dat kan dus aardig oplopen.

Er zit wel een ‘achterdeurtje’ in de wet. Het is mogelijk dat doorlopende kosten van de fabrikant in een abonnement gegoten kunnen worden. Denk aan software updates. Hoe dit concreet gemaakt kan worden in de uitwerking van de wet, dat is nog onduidelijk. Maar het is fijn dat wetgevers überhaupt iets doen aan dergelijke ongein. Nu maar hopen dat onze wetgevers volgen.