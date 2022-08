Jullie gaan wennen aan abonnementen voor opties, aldus BMW

Jullie gaan wennen aan betalen voor abonnementen voor opties. Ha!

Opties op auto’s is iets dat mensen heel erg bezighoudt. Mensen zijn op zoek naar auto’s die ‘full options’ zijn. Hoe meer opties, hoe beter! Althans, dat is de consensus. Ondergetekende heeft een andere mening en geeft de voorkeur aan het liefst kale auto’s, maar dan wel met een leuke motor.

Met name de Duitse premium automerken en Audi hebben dit tot een kunst verheven. Het aantal mogelijke opties is bijna eindeloos. Zeker als je nog met een apart Exclusive of Individual-label aan de slag gaat. In sommige gevallen wordt een auto er twee keer zo duur van.

BMW

Bij BMW gaan ze nog een stapje verder, want daar mag je namelijk op maandbasis betalen voor opties als stoelverwarming. Wat? Je koopt een auto met stoelverwarming en dan moet je BMW betalen om de stoelverwarming daadwerkelijk te gebruiken.

Toen BMW het aankondigde, was de wereld te klein. Een schande! Je koopt eerst een heel erg dure auto en vervolgens moet je een abonnement gaan afsluiten om daadwerkelijk te genieten van de luxe die al in de auto zit. We hebben het namelijk over simpele software-activitatie. BMW reageerde er snel op dat het een ‘after sales’-service is. Maar toch, het wringt.

De bedrading, verwarmingselementen, het bedieningsmenu eracht: alles zit al in jouw auto. Je moet alleen extra betalen om er gebruik van te kunnen maken, tenzij je het af-fabriek bestelt (dan is het altijd te gebruiken).

Wennen aan abonnementen

Je zou denken dat BMW van de publieke opinie geschrokken is en dat ze hun strategie iets bijstellen. Maar niets is minder waar! Sterker nog, BMW denkt dat mensen er aan moeten wennen en de ophef vanzelf zal gaan weg-ebben, aldus Torsten Julich in gesprek met Bloomberg.

BMW-klanten zijn minder statisch dan ooit en hoeven niet altijd gebruik te maken van de opties. Ze zullen gaan wennen aan de abonnementen en ze gewoon gaan betalen. Dat komt BMW wel goed uit, want ze schatten in dat ze er 5 miljard per jaar mee gaan verdienen. Tja, voor 5 miljard is een beetje online roering geen probleem.

Op zich is het wel lef hebben. Zeker voor de occasionkoper. Zoals bekend zijn de Duitse premiummerken niet het toppunt van betrouwbaarheid. Met name die elektrische gadgets gaan vaak niet een autoleven mee.

Dus als je dan je abonnement opnieuw afsluit, moet je maar hopen dat het ook nog eens werkt. Anders staan ze bij de garage maar wat graag klaar om het te repareren in ruil voor een flinke factuur.

Positief

Is er ook een positieve noot? Ja, dat is er natuurlijk. We houden het even bij stoelverwarming van BMW. Die optie kost 18 pond per maand of 150 pond per jaar. Je kunt er echter ook voor kiezen om het voor altijd te activeren: dan is het 350 pond.

Daarbij kan het natuurlijk voorkomen dat je je ideale auto hebt gevonden, maar dat ‘ie (bijvoorbeeld) net alleen stoelverwarming mist. Dan weet je nu dat je het altijd nog kan activeren.

Wat vind jij van dit hele gedoe? Vind je het ook je reinste geldklopperij? Of zijn we allemaal liberaal en mag BMW gewoon geld verdienen? En is het stiekem wel handig dat je bij je occasion bedpaalde opties nog kunt activeren? We horen het graag, laat het weten in de comments!

