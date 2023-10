Japanse motormerken bundelen krachten met waterstof

Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki en Toyota bundelen de krachten met waterstof!

De racerij is een uitstekende proeftuin om (nieuwe) technologie te testen. De omstandigheden zijn tijdens een race nu eenmaal veel extremer dan op de openbare weg. Nu is het geen garantie dat wat goed werkt in de racerij ook goed werkt in het dagelijkse leven, maar er zijn tal van voorbeelden waarbij ontwikkelde technologie binnen de racerij het leven heeft gevonden naar straatauto’s en motorfietsen.

In dat kader bundelen Honda, Yamaha, Kawasaki en Suzuki hun krachten met Toyota om aan de slag te gaan met waterstof. Een bijzondere toepassing, want ze willen waterstof gaan gebruiken op een buggy in de Dakar. Het gaat hier om een 998 cc grote viercilinder waterstofmotor. Een mockup van de buggy is hieronder te aanschouwen.

Dakar waterstof buggy

De HySE-X1, zoals de motor heet, komt in een aangepaste racebuggy van het Belgische team Overdrive Racing te liggen. De waterstofmotor heeft maar liefst vier superchargers aan boord. Het is best bijzonder te noemen dat de Japanse motormerken een waterstofmotor in een auto lepelen.

Met de buggy zal worden deelgenomen aan Dakar 2024. Doelstelling: onderzoek doen naar waterstof en kijken hoe ze de technologie verder kunnen verfijnen. Waterstof is (nog) geen compacte technologie en zie je nog vooral in grote toepassingen terug. Denk aan vrachtwagens of een grote sedan als de Toyota Mirai. Een belangrijk onderdeel van de deelname aan Dakar is dan ook waterstof mogelijk krijgen in combinatie met ‘small mobility‘ zoals een motorfiets.