Oh oh, na Tesla komt ook Toyota met een Yoke-stuur

Het aparte stuur van Toyota voegt nog wel iets toe.

Een stuur is in de meeste auto’s gewoon rond. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Tesla had het wiel, eh, stuur opnieuw uitgevonden met de introductie van de Yoke. Een oplossing voor een probleem die er niet was. Ik heb het zelf mogen ervaren in een Plaid en bij de eerste beste rotonde vervloekte ik het ding. Kan een kwestie van wennen zijn, maar doe mij maar een rond geval.

Toyota stuur

Nu dacht je misschien ach, dat was een grapje van Tesla. Daar gaan andere autofabrikanten niets mee doen. Nou wel dus! Kijk maar naar Toyota, met een eigen Yoke-stuur in de Land Cruiser. In dit geval is er iets anders aan de hand.

Dit is namelijk geen geinige feature, maar een oplossing voor lichamelijk gehandicapte mensen. Op de Japan Mobility Show heeft Toyota een innovatie gepresenteerd waardoor mensen zonder benen toch auto kunnen rijden. Er zitten geen pedalen in dit concept. In plaats daarvan verloopt het autorijden via dit stuur.

Toyota noemt het NEO steer. De bediening is geïnspireerd op dat van een motorfiets. Het sturen, gas geven en remmen verloopt allemaal via het stuurwiel. Daardoor zijn losse pedalen voor remmen en gas geven niet langer nodig.

De Land Cruiser is in deze setting als voorbeeld gebruikt. In principe kan NEO steer toegepast worden op allerlei Toyota’s. Kortom, Toyota gaat een stapje verder.