Toyota geeft nog niet op: dit wordt de volgende waterstofauto

Toyota zet vol in op batterij-elektrische auto’s, maar zegt ook waterstof nog niet gedag.

Toyota is al dik twintig jaar bezig met elektrificatie, meer met volledig elektrische auto’s hebben ze zo lang mogelijk verwacht. De Japanners zochten hun heil meer in hybrides en waterstofauto’s. Inmiddels moet Toyota er toch aan geloven: ze gaan nu eindelijk vol inzetten op elektrische auto’s met een batterij.

Hun doelstelling is om in 2026 anderhalf miljoen elektrische auto’s te bouwen. Daarvoor moeten ze flink aan de bak, want vorig jaar leverden ze slechts 25.000 elektrische auto’s. Dat betekent dus dat ze in vier jaar tijd 60 keer zoveel EV’s moeten verkopen.

Hoewel Toyota dus druk aan de slag gaat met volledig elektrische auto’s geven ze ook waterstof niet op. Naast de Mirai komt er namelijk nog een waterstofauto: de nieuwe Toyota Crown Sedan.

Deze auto kregen we vorig jaar al te zien, maar er was toen nog niks bekend over de techniek. Inmiddels weten we iets meer: de Toyota Crown Sedan wordt leverbaar als FCEV, oftewel waterstofauto. Dat is eigenlijk niet verrassend, aangezien de auto’s overduidelijk gebaseerd is op een Mirai.

Een belangrijk verschil met de Mirai is echter dat de Crown Sedan óók als hybride wordt geleverd. Leuk voor degenen die niet van waterstof houden, maar de Mirai wel een mooie bak vinden.

Naast de Crown Sedan komt er ook een Crown Crossover, Crown Sport en een Crown Estate (wat alle drie cross-overs zijn). Dit zijn geen carrosserievarianten, maar compleet andere modellen. Crown wordt namelijk een sublabel van Toyota, met eigen logo en al. De Crown Sedan wordt de enige waterstofauto, de rest komt alleen als hybride.

Deze modeleln zijn overigens geen van allen voor Nederland bestemd, zoals de zaken er nu voor staan. Als je een hybride Toyota Mirai wel zag zitten moeten we je dus teleurstellen.