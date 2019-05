Japanse shop doet magnifieke dingen met Mercedes W124

Meer bewijs dan bovenstaande foto heb je niet nodig, toch?

Bedrijven die zich specialiseren in klassieke auto’s en youngtimers bestaan natuurlijk langer dan vandaag, maar met de opkomst en alsmaar groeiende populariteit van Singer Vehicle Design is er een duidelijk onderscheid te bemerken in hoever men wil gaan met het herstellen van het verleden. Waar het Amerikaanse bedrijf zich richt op Porsches, kiest het kleine Japanse Arrows voor Mercedes.

Sterker: het in Kawasaki gevestigde bedrijf verkleint zijn niche nog verder, want in het specifiek focust het bedrijf zich op het restaureren en vernieuwen van de welbekende W124. Afgaande op de beelden durven we te zeggen dat het bijzonder vaardig is op zijn gebied. De exemplaren die het bedrijf momenteel heeft staan, zijn namelijk stuk voor stuk adembenemend.

Wanneer Arrows een opdracht krijgt om een W124 te herstellen, dan legt het zijn hart en ziel in het project en creëert het een heuse tijdmachine naar de jaren ’80 en ’90. Het bedrijf weet alles wat er te weten valt over de W124 en past deze kennis vervolgens toe op de oude E-Klasse. Samen met de (toekomstige) eigenaar wordt bepaald hoe de W124 eruit moet komen te zien.

Het bedrijf gaat uiteraard zorgvuldig aan de slag met het plaatwerk en de rest van het exterieur, ook krijgen klanten de mogelijkheid om uit een aantal retrokleuren te kiezen. Daarnaast worden de meeste exemplaren geleverd met 15″ velgen en originele wielkappen. Optioneel kunnen klanten nog een dakdrager bestellen om het plaatje af te maken.

Het beste aspect van een Arrows-beurt is echter niet de manier waarop het bedrijf de buitenzijde fixt, maar wat het van het interieur knutselt. De Japanners gaan behendig met textiel, evenals andere materialen die regelrecht uit Duitsland worden gehaald, aan de slag en maken een schitterend geheel. De verscheidene ruitpatronen in allerlei kleuren spreken zeker tot de verbeelding.

Motorisch biedt Arrows overigens eveneens voldoende opties aan zijn klanten. Wie aanklopt bij het bedrijf kan kiezen uit een 2.3, 3.0 of een 3,2-liter motorblok. De exemplaren die wij in de gallerij hebben geplaatst, zijn beide voorzien van de krachtigste optie. Overigens zijn ook de prijzen hetzelfde: ieder kosten ze 4.000.000 yen, ofwel een kleine 35.000 euro.

Voor de toekomst is Arrows van plan uit te breiden, want op de website komen we inmiddels ook een gerestaureerde G-Klasse tegen. We zijn benieuwd wat het nog meer zal bakken.