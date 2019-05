Hier, een eerste blik op de rijdende stofzuiger

De eerste patenttekeningen.

Sinds men onder de knie heeft hoe elektrisch rijden betaalbaar wordt, kun je als autobedrijf niet anders dan een elektrisch model ontwikkelen. Ook schieten nieuwe merken of zustermerken van bestaande merken als paddenstoelen uit de grond, de meeste met als doel om de wereld eens op te schokken (pun intended). Dat kennen we allemaal wel. Het is pas echt merkwaardig dat merken uit een andere sector zich ineens vol gaan storten op elektrische auto’s, zoals smartphonegigant Apple of iets verrassender: stofzuigergigant Dyson. Of nou ja, verrassend: een stofzuiger is ook maar een miniatuurautootje met een stekker. Goed, Apple is al een tijdje bezig maar horen we weinig concreets over, terwijl James Dyson sinds 2017 zich vol inzet op elektromobiliteit.

Dat levert op dat we voor het eerst kunnen kijken naar een patentschets. Dit is om aan te tonen dat het stofzuigermerk innovatief wil zijn, maar uit diverse interviews met Bloomberg en Autocar komt naar voren dat James Dyson ook een manier heeft om de auto in de markt te plaatsen. Je moet immers uniek zijn zodra iedereen aan hetzelfde gaat werken. Zoals eigenlijk elke EV is het speerpunt de actieradius. Je kunt er lang of kort over zijn, maar dat blijft toch de meest omstreden factor voor potentiële elektrokopers. Daarnaast wil Dyson inzetten op comfort aan boord van de auto. Ook moet de auto een beetje goed kunnen sturen.

Tot zo ver niks nieuws als je kijkt naar de doelstellingen. Het patent is echter vrij misleidend, bijna vertekend zelfs. De eerste Dyson-auto wordt een flinke SUV, want de wielen worden naar verluidt zo’n 23 of 24 inch(!). Afgekeken van de Amerikaanse tuning-scene, misschien? Anyway, grote velgen in combinatie met smalle banden lijken het meest efficiënt. Kijk maar naar de I-PACE of BMW i3. Nu je een beeld hebt van de wielen op de foto, kun je zien dat de wielbasis vrij groot is, wat dan weer de ruimte binnenin ten goede komt. Verder is de auto zoals een ‘conventionele EV’: een dubbele bodem waar de accupakketten in passen en de motoren direct bij de wielen. Ruimtegebrek zal je dus niet hebben in de corpulente stofzuigerauto.

Waar het écht innovatief schijnt te worden is de batterijen. Je moet ondergetekende even excuseren dat hij geen natuurkunde heeft gestudeerd, want het is vrij lastig om te begrijpen en daarna weer uit te leggen in Jip-en-Janneke-taal. Het komt erop neer dat er een andere manier van elektriciteit opwekken plaatsvindt, waardoor de batterijen veel rendabeler zijn dan de welbekende li-ion batterijen. Simpel gezegd: minder batterijen, meer kracht en actieradius. Verdere technische details zijn nog niet bevestigd, de auto staat op de planning voor 2021.