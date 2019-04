Matcht het interieur van deze Mercedes het koetswerk?

Denk niet te lang na.

Wanneer we over een tuner spreken, dan hebben we het vrijwel exclusief over bedrijven die zich vergrijpen aan ofwel het uiterlijk, de techniek, of een combinatie van beide. Hoewel dergelijke tuners het interieur zeker niet achterwege laten, ligt de focus vaak niet op de binnenzijde. Bij Carlex Design is dit wel anders.

Het Poolse bedrijf houdt zich graag bezig met het ontwerpen en in elkaar zetten van toffe interieurs. Met dit nieuwe project bewijst het dit wederom. Onder de noemer ‘Pickup Design’ heeft het namelijk een Mercedes X-Klasse bij de haren gegrepen. Het resultaat is niets minder dan geniaal.

Carlex heeft zich in het verleden al eens beziggehouden met de pick-up van Mercedes, maar dit is de eerste maal dat het een uitgebreide behandeling voor het interieur van de auto heeft bedacht. De tuner laat zich ditmaal dan ook niet verleiden foto’s van de buitenzijde te delen – de schijnwerpers staan dus volledig gericht op het interieur.

De complete binnenzijde van de X-Klasse is verrijkt met allerlei fijne materialen, zoals leer en alcantara, in de kleuren wit en bruin. In combinatie met het hout, dat bijvoorbeeld in het dashboard gevonden kan worden, zorgt het voor een stijlvolle uitstraling.