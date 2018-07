De Singer met Williams goodies is waanzinnig duur

Das ist ja Der Wahnsinn!

Dat Singer en Williams de handen ineen zouden slaan om de ultieme luchtgekoelde Porsche 911 in elkaar te schroeven, wisten we al sinds eind vorig jaar. Afgelopen week was dan eindelijk het moment aangebroken dat de auto onthuld werd aan de pers. Net op tijd om vervolgens wat rond te blazen in de achtertuin van Lord March in Goodwood.

Ondanks de wat gek gevormde uitlaten en gruwelijke LED-achterlichten, konden we niet anders dan enthousiast zijn over de Singer DLS (Dynamics and Lightweighting Study). Zelfs bij een ontiegelijke 911-afficionado als @casperh ontstaat af en toe wat moeheid over ‘de zoveelste’ Singer. Maar het is wel erg moelijk om een 964 die eruit ziet als een oer-911 met dikke Fuchs patta’s, minder dan 1.000 kilo weegt en 500 pk heeft te haten. Bekijk dan nog even dat interieur met die klokkenwinkel. Prachtig.

Doch bij het horen van de prijs moeten we toch even slikken. Minimaal 1,8 miljoen Dollar wil Singer hebben voor de auto, die in een oplage van 75 stuks gemaakt zal worden. Één-punt-acht-miljoen Ekkerdollars. We waren al gewend dat we voor goede ‘reinventions’ van klassiekers een paar ton moesten neerleggen, maar 1.800.000 Dollar? Wowsers. Extra bizar: Rob Dickinson van Singer verontschuldigt zichzelf bijna voor het prijskaartje door te beweren dat ‘ie ‘niet rijk wordt van de hele operatie’. Tsja, ‘rijkdom’ is ook een subjectief begrip natuurlijk, met die inflatie en alles…