Mansory overtreft zichzelf met misselijkmakende Urus

Het goede nieuws: er worden er maar tien van gemaakt.

Sommige creaties van Mansory zijn dusdanig over the top dat een clown zich nog zou generen. Toch lijkt er vraag naar te zijn, want we hebben de indruk dat het aardig voor de wind gaat bij Mansory. Ze introduceren het ene na het andere project en hebben onlangs nog een nieuwe vestiging geopend in Dubai.

We hebben geen inzicht in de cijfers, maar de Urus is waarschijnlijk een van de populairste modellen bij de Mansory-clientèle. Een Mansory Urus is er dan ook al lang. Deze auto was al ontzettend over the top, maar de tuner heeft het gepresteerd om de auto nóg extremer te maken. Het resultaat is – hou je vast – de ‘Mansory Venatus Evo S One of Ten’.

De Mansory Urus was al voorzien van alle mogelijke spoilers, splitters en canards, dus daar leek weinig winst meer te behalen. Toch heeft de tuner hier en daar nog plek gevonden om een extra flapje toe te voegen. Maar dat zal waarschijnlijk niemand opvallen.

Om zeker te weten dat deze auto maximale aandacht trekt is Mansory ook helemaal los gegaan met het kleurenschema. De basis is een kleurovergang van matwit naar matzwart, die vervolgens is gedecoreerd met knalgele accenten. Om het af te maken is er uiteraard het nodige forged carbon te zien.

Het interieur is minstens zo opvallend als het exterieur: dat is namelijk uitgevoerd in knalgeel met wit. Dit is geen auto voor mensen die snel last hebben van hoofdpijn of misselijkheid. Opvallend detail in een opvallend interieur: de startknop is verplaatst naar het dak.

Op motorisch vlak is Mansory ook nog een stap verder gegaan. De Mansory Urus leverde voorheen al 838 pk, maar daar gaan ze nu dunnetjes overheen. Deze ‘One of Ten’ levert maar liefst 900 pk en 1.100 Nm aan koppel. Daarmee knalt dit apparaat in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u en de top ligt op 323 km/u.

Zoals al af kunt leiden uit de naam worden er maar tien stuks van gemaakt. Dat zijn er welgeteld tien te veel, maar het had erger gekund. Waarschijnlijk zal het overgrote deel daarvan toch in het Midden-Oosten terecht komen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je in Nederland met dit ding wordt geconfronteerd.