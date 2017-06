Je auto op een leuke manier verkopen, deze dude snapt het

Advertenties met een vermakelijk verhaal, nu en dan komen we ze tegen.

De verkoper van deze Skoda Octavia snapt wat het inhoudt om je beloftes na te komen. Na wat strubbelingen met z’n (inmiddels ex-)vriendin mocht hij z’n best doen om de blauwe Tsjech voor een mooi prijsje te verpatsen. Gelukkig voor ons vergreep hij zich niet aan BOMVOL OPTIES BETER DAN NIEUW-achtige praktijken, maar plaatste hij een vermakelijk en eerlijk verhaal.

Een verhaal dat bovendien de moeite waard is om uit te lezen, waarom zul je zelf moeten uitpluizen. De vraagprijs van de Octavia uit 1999 bedraagt 1.350 euro en onder de kap ligt een 2.0 met 116 pk en ruim 2 tonnetjes aan levenservaring. Ook passen er echt héél veel dozen achterin de station. Goed om te weten.

Gauw door naar het verhaal, enjoy!

Dit is een heel raar verhaal, maar als je je er even doorheen worstelt, kun je er voor een leuk prijsje een leuke auto aan over houden. Deal?

Nog niet zo lang geleden woonde ik hier ver, heel ver vandaan. Dat was in een deel van Nederland waarvan de meeste mensen denken dat het bij België hoort. Het gebied liep een klein beetje achter, en daardoor waren er bijna geen bussen en in het geheel geen treinen. Ze hadden er wel vriendinnen, maar de mijne had helaas geen rijbewijs.

Omdat ze wel van plan was haar rijbewijs te halen, nam ze alvast de Skoda Octavia Combi van mijn moeder over. Die auto is van een oud vrouwtje geweest, zei mijn vriendin. En aangezien dat oude vrouwtje mijn moeder was, klopte het nog ook.

Tot zover alles goed.

Na een les of tien kreeg mijn vriendin echter kritiek op de lesauto waarin ze reed. Hij had teveel pedalen en daarvan raakten haar benen in de knoop, zei ze. Of ik het ook niet beter vond dat ze in een automaat ging lessen. Knipper, knipper, deed ze met haar ogen. Tja, wat zeg je in zo’n geval? Mijn vriendin was me uiteraard liever dan haar Skoda.

De dag erop heb ik de Skoda door de garage laten nakijken en een nieuwe apk laten geven. De voorbanden werden vernieuwd en er werd een wiellager vervangen. Zelf heb ik de auto nog eens goed in de was gezet. In de garage kwam overigens aan het licht dat er een klein gaatje in de uitlaat zat, maar aangezien dat voor de apk geen probleem was, heb ik daar niets meer aan laten doen. (Mijn suggestie is om elke maand een tientje in een pot te doen en het lekke deel van de uitlaat daarvan te laten repareren tegen de tijd dat het geluid hinderlijk wordt.)

Tot zover ging alles niet echt goed, maar ook niet heel slecht.

Heel recent raakte mijn vriendin echter op meer vlakken dan alleen haar benen in de knoop. Dit keer was het mijn schuld. Om die reden bevind ik me momenteel weer in de Randstad, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Ik heb haar echter wel beloofd mijn best te doen haar auto te verkopen.