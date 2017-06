Gelekt: de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo

Heerlijk joh, die hoge instap.

Officieel wordt dit ruimtewonder pas later dit jaar in Frankfurt onthuld, maar met dat vermaledijde internet kun je ook níks voor jezelf houden. De eerste plaatjes van de 6 Serie GT lekten zojuist het web op en uiteraard is dit de vervanger van de ietwat merkwaardige 5 Serie GT (rijtest).

Zo op het oog is er niet heel veel mis met de 6 GT al lijkt het apparaat wat uit proportie door de hoge daklijn. Aan de andere kant: oudere mensen zijn onderhand de enigen die zich nog een nieuwe auto kunnen permitteren. Als die lekker hoge instap hen tot aanschaf kan verleiden, heeft BMW het simpelweg goed gedaan. Of wij het nou mooi vinden of niet.

De auto deelt het platform met de 5 en 7 Serie en zal worden aangeboden met RWD en AWD. Meer informatie wordt binnen zeer afzienbare tijd verwacht.