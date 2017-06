Jij wilde een Koenigsegg Regera kopen? Vette pech!

De transmissieloze hyper-/mega-/flippediefloepcar is helaas niet meer te bestellen en dat heeft een goede reden...

Vanaf de eerste presentatie werd het al door het Zweedse merk én de motorenleverancier van Spyker benadrukt: er komen slechts tachtig Regera’s en geen exemplaar meer. Nu voel je natuurlijk al aankomen wat er aan de hand is. De Regera is inderdaad uitverkocht.

Dat betekent uiteraard niet dat er al tachtig exemplaren van op de weg rondrijden, maar alle productieslots zijn gereserveerd. De Regera is door Koenigsegg in de markt gezet als een GT en daarmee is het de comfortabele tegenhanger van de Agera RS die eveneens in het gamma zit.

Met behulp van hybride techniek levert de aandrijflijn 1.500 pk en meer dan 2.000 Nm aan koppel. Van het vermogen neemt de V8 trouwens 1.100 pk voor z’n rekening. De achterwielen worden aangedreven zonder tussenkomst van een transmissie, zodat het vermogensverlies en het gewicht zoveel mogelijk worden beperkt. 0-400 km/u duurt met dit apparaat slechts 20 tellen.

Hoogst subjectief: ik vind ‘m persoonlijk ook een stuk mooier dan de andere auto’s die door Koenigsegg worden gebouwd. De snuit maakt dat de Regera wat minder lomp en hoekig oogt en dat past prima bij een auto als deze. Jammer dat ze zo duur zijn en dat je ze dus nooit tegenkomt…

Dank aan @trolle voor het tippen!