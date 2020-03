Koop dit huis dat auto’s ademt voor 2.250.000 Euro

Misschien krijg je in deze tijden wat korting op het huis en/of de auto’s.

Nu we met zijn allen min of meer verplicht binnen zitten, is het een goed moment om eventjes wat dingen te evalueren. Voldoet jouw stulpje eigenlijk wel aan de vereiste van een goede mancave? Waarschijnlijk niet als je het vergelijkt met deze casa in België. Oké, misschien heb je een fijne schuur met gemotoriseerde zagen of een zolder met een modeltrein. Maar heb je ook een motor in je huis staan, een grille van een Amerikaan in een slaapkamer en een enorme loods voor ander spul? Precies.

Als je snel bent kan je daar voor het einde van deze Corona-crisis nog verandering in brengen. In het pittoreske Belgische Zwijnaarde staat namelijk een huis te koop die al deze broodnodige ameniteiten wel biedt. Het optrekje zelf heeft een prettige doch niet buitensporige 400 vierkante meter woonoppervlak. Her en der staan smaakvolle herinneringen aan het feit dat er een petrolhead woont/woonde. Posters van Mustangs, schaalmodellen van klassiekers, tweewielers, het staat allemaal binnen. In een slaapkamer lopen we pardoes tegen de neus van een Chevrolet aan. We vermoeden dat het een Bel Air uit 1957 is, maar corrigeer ons als we het mis hebben.

Echt leuk wordt het echter pas buiten het woonhuis. Daar vind je een ruimte van 700 vierkante meter voor machinerieën van allerlei pluimage. We zien onder andere een Jaguar D-Type (replica?), een oude Aston Martin V8, een TVR, offroaders, klassieke motoren en een Range Rover. Een prettig eclectisch gezelschap dus. Doch het oog wordt getrokken door een helicopter met een rode Sowjet-ster op de flank. Get to da choppa….

Naast plek voor alle mechanische paardenkrachten is er ook nog een beetje ruimte over voor macrobiotische pk’s. We vermoeden dat er hier een deal is gemaakt tussen man en vrouw. ‘Ik wil al ons geld uitgeven aan auto’s!’. ‘Nee ik wil een boel peerden hebben!’. ‘Oké dan doen we wel allebei!’. Misschien was het uiteindelijk iets teveel van het goede. Op een bord bij de loods staat namelijk de naam ‘Eco Wheels’ en een zoektocht naar de website van dat bedrijf levert niks op. Maar ja, daarom is deze parel nu dan wel te koop. Enige nadeel: als Nederlander wordt het optrekje bezichtigen voorlopig een beetje lastig…

Bedankt Paul voor de tip!