Flitsmeister irriteert gratis gebruiker en duwt richting abonnement

Een rustige rij-ervaring? Dan moet je betalen bij Flitsmeister: het heeft te maken met de verkeerscamera.

Less is more. Die boodschap is niet gericht aan de ontwikkelaars van Flitsmeister. De ooit zo vermakelijke app om je onderweg een handje te helpen is er de laatste jaren niet gebruiksvriendelijker op geworden. Voor de gratis gebruikers dan.

Flitsmeister: je nadert een verkeerscamera

Er zijn steeds meer waarschuwingen te vinden in de app, waardoor je gevoelsmatig nog geen 10 minuten over een Nederlandse snelweg kunt rijden zónder gestoord te worden. Betalende gebruikers kunnen meldingen uitschakelen waar ze niet op zitten te wachten, maar de gratis honcho’s worden gebombardeerd met informatie.

De meest irritante feature tot nu toe? De waarschuwing van een verkeerscamera. Kijk, wegwerkzaamheden, een voorwerp op de weg, een flitser. Stuk voor stuk nuttige waarschuwingen. Maar een verkeerscamera langs de snelweg is een type camera waar jij als automobilist helemaal niets mee kan.

De waarschuwing “Je nadert een verkeerscamera” is dan ook compleet nutteloos. Als gebruiker denk je: ja leuk, hoi verkeerscamera. Het vervelende is dat het in de praktijk alleen meer irritaties oproept. Op de A12 staat het bijvoorbeeld vol van die dingen. Daardoor krijg je de melding meerdere keren te horen in een korte tijd. Mooi gevalletje “mot je maar betalen!”. Voor 2,99 euri per maand koop je deze irritatie af.

Of gewoon een andere app zoals Waze gebruiken natuurlijk.

Verkeerscamera issue

In de verdediging van Flitsmeister. Het issue met de verkeerscamera speelt al langer. In het verleden meldden nietsvermoedende automobilisten zo’n beetje elke camera langs de snelweg als flitser. Het regende onbewuste nepmeldingen.

Dat heeft Flitsmeister opgelost door een onderscheid te maken met de Verkeerscamera waarschuwing. Het goede nieuws: je wordt netjes gewaarschuwd voor het correcte type camera. Het slechte nieuws: Nederland staat vol met die krengen en dus regent het voor de niet-betaalde gebruiker meldingen dat je een verkeerscamera nadert. Waarvan akte.