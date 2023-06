“Je bent pas de beste als je ook buiten de Formule 1 wint”

Volgens iemand ben je pas de beste als je ook buiten de F1 wint. Maar is de iemand A) Jenson Knoop B) Sjaak Nieuwstad of C) French Toast?

Jenson Button is weer even in het nieuws. Op Le Mans doet de F1 wereldkampioen van 2009 namelijk mee in een NASCAR-auto. Een NASCAR-auto? Jawel, want Garage 56, bedoeld voor innovatieve auto’s wordt dit jaar ingenomen door een bonkige stockcar. Met ouderwets blubberende V8 en alles. Innovatief? Mwah. Uitermate gaaf? Jazeker!

Button rijdt samen met meervoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson en voormalig DTM-kampioen Mike ‘Rocky’ Rockenfeller. Een veelheid aan race ervaring binnen het team dus. En dat leidt ertoe dat de goedlachse Jense zich laat ontvallen dat je je pas echt de beste coureur ter wereld kan noemen, als je in meerdere klasses wint.

Button zelf won na zijn F1 carrière ook nog het Japanse Super GT kampioenschap. Maar hij vindt vooral voormalig teamgenoot Alonso het beste voorbeeld. ALO ging naar Dakar, won op Le Mans, won in Daytona, ging hard in de Indy 500 en keert nu glorieus terug op niveau in de F1. Tegenover The Times noemt Jenson ook nog even expliciet Max Verstappen. Hij zegt dat de Nederlander misschien wel de beste coureur ter wereld is, maar dat dan eigenlijk ook buiten de F1 zou moeten laten zien.

Onlangs probeerde levende legende Mario Andretti Verstappen al over te halen de Indy 500 te gaan doen. Maar Max gaf vorige week te kennen dat hij daar nog geen zin in heeft. Op dit moment tenminste. Zou jij graag zien dat Max even owneert op Le Mans of in de Indy 500? Laat het weten, in de comments!