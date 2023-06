Sportieve youngtimer sedan voor 10 mille: AB Advies

We gaan opzoek naar een sportieve youngtimer sedan op benzine voor een BMW-rijder.

In Nederland klagen we vaak op onze lieve overheid. De automobilist zit namelijk standaard in de hoek waar de financiële klappen vallen. Denk aan items als hoge accijnzen, hoge motorrijtuigenbelasting en aanschaf-belastingen (BPM). Maar af en toe komen ze ons ook een beetje tegemoet. En nee, niet alleen dankzij een puik wegennet. Nee, we genieten nu nog een paar dagen van de korting op accijns en dan is er ook nog de youngtimerregeling.

Daar wil Maarten graag gebruik van maken. Maarten heeft op dit moment een BMW 320i van de E90-generatie en die bevalt dermate prima dat die auto gewoon blijft. Die auto gaat van de zaak naar privé. Nu is hij op zoek naar een nieuwe youngtimer. Graag met goede stoelen, stoelverwarming en acceptabele radio. Als het even kan een originele auto (geen tuning). Qua power hoeft het zeker geen raceauto te zijn, maar de 320i (170 pk) is wel een beetje de ondergrens. Qua kilometers liever niets meer dan 175.000 km. Maarten wil natuurlijk er nog wel een tijdje tegenaan kunnen met zijn nieuwe bolide.

Kortom, kunnen wij hem een beetje helpen? Maar natuurlijk kan dat, Maarten!

De wensen en eisen voor een sportieve youngtimer sedan kun je hieronder lezen:

Huidige auto: BMW 320i (E90) Koop of lease: Koop Zakelijk of privé: Youngtimer Budget: +/- € 10.000 Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Gezinsuitbreiding, tweede auto nodig Gezinssamenstelling: Vrouw (ook autoliefhebber!) Voorkeuren: Duits, Engels en Italiaans No-go merken: Frans en Aziatisch

Volkswagen Passat 3.2 V6 4Motion Sportline (B6)

€ 9.900

2005

165.000 km

Wat is het?

Je wilde Duits, dus kunnen we een BMW of Mercedes-Benz aanraden. De BMW is wederom een 3 Serie E90. Een 325i is precies wat je zoekt. Maar als je iets buiten de kaders kijkt, kun je meer vinden. Aanvankelijk dachten we aan de bloedsnelle Opel Vectra OPC, maar die konden we niet vinden. Dus kwamen we uit op deze Passat! Het leuke is dat niemand ziet dat je iets bijzonders hebt, terwijl deze Volkswagen dat wel is. In feite is het een Golf R32-motor in een Passat, compleet met DSG-transmissie en 4Motion-vierwielaandrijving. Niet dat de auto bijzonder modern is, maar in dit gezelschap verraadt de Passat zijn leeftijd het minst.

Hoe rijdt zo’n Passat 3.2 V6?

Beter dan je denkt! De Volkswagen Passat van deze generatie (B6) is een goede allrounder en met de V6 heeft ‘ie wat bijzonders. De motor klinkt namelijk uit de kunst, iets dat je met een paar kleine modificaties nog veel beter kunt laten klinken. De prestaties zijn prima, het verbruik valt een tikkeltje tegen. Het is zeker geen sportieve toerwagenracer voor de openbare weg, maar een capabele snelle auto met interessante motorbrom.

Kosten VW

Verbruik: 1 op 9,23

Brandstofkosten: € 269

Gewicht: 1.635 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85

Verzekering: € 75

Kosten per maand: € 429

Onderhoudsprognose

De VR6 is aanzienlijk betrouwbaarder is dan de TSI-motoren, alhoewel dat bij de TSI’tjes echt per motorcode kan verschillen. Desondanks zijn dit complexe auto’s met een bijzondere aandrijflijn. Het is vooral belangrijk dat alles altijd keurig is bijgehouden. Sommige VR6’en zijn bijzonder luxe uitgerust, check of alles werkt, want sommige onderdelen zijn duur om te vervangen. Als de optionele ACC-unit de geest heeft gegeven, kost dat 2 mille om te vervangen.

Afschrijvingsprognose

De Passat R36 zit op dit moment in de lift. En tuurlijk, de R36 is een dikke auto om te zien, maar zó wezenlijk anders zijn deze auto’s niet. Een Volkswagen met VR6-motor zal eigenlijk altijd wel een waarde vertegenwoordigen. Ook al is het maar omdat een handige Harry ‘m in een Scirocco wil lepelen. Maar een grote dorstige sedan is nooit echt snelle handel, alhoewel de VW-scene groter is dan die van enkele onderstaande auto’s.

Alfa Romeo 159 1.750 TBI Distinctive (939A)

€ 9.000 (particulier, NL)

2009

175.000 km

Wat is het?

Als je een Italiaanse sportsedan zoekt, is er maar één keuze: de Alfa Romeo 159. Het is nog altijd een bijzonder fraaie auto om te zien. Zowel van voor als van achteren (en van de zijkant ook trouwens). Men zegt weleens gekscherend dat de 159 een Opel is en dat is gewoon niet terecht, want het ‘Premium’-platform was bedoeld voor Alfa Romeo, Holden en nog een paar auto’s, maar uiteindelijk kreeg alleen de 159 deze basis. Over basis gesproken, de motoren zijn in basis wel van General Motors, behalve deze 1.7T. Je moet alleen wel eventjes wachten voordat het een youngtimer is, die 1.7 kwam pas iets later op de markt.

Hoe rijdt zo’n 159?

Niet zo sportief als je denkt, in die zin is het niet de meest voor de hand liggende sportieve youngtimer sedan. Ondergetekende heeft er eentje gehad en het is meer een fijne en strakke Volvo dan een dartele Italiaan. Met een paar modificaties kun je er een geweldig sturende auto van maken, maar lichtvoetig wordt ie nooit. Qua motor is het lastig. De 1.8 is het betrouwbaarst, maar traaaaaaag. Eigenlijk moet je op zoek naar een 1.7T, maar de meeste vallen (nog) niet in de youngtimer regeling. De 3.2 V6 werd destijds verguisd (want geen Busso), maar is tegenwoordig best een gave motor.

Kosten Alfa:

Verbruik: 1 op 9,62

Brandstofkosten: € 258

Gewicht: 1.405 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69

Verzekering: € 50

Kosten per maand: € 377

Onderhoudsprognose

Trek de portemonnee maar alvast! De Alfa Romeo 159 heeft wel een paar issues waar je op moet letten. Bij de benzinemotoren komt de ketting geregeld opspelen (spanners). De M32-handbak schakelt fijn als ‘ie het goed doet, maar gaat altijd wel een keer kapot. Nu is dat meestal wel aangepakt de afgelopen 15 jaar. Waar je even op moet letten is roest. Het subframe roest snel. Oplossing is lassen en dan de motorplaat eronder weghalen. Let vooral op de dorpels, want die rotten ook en zijn erg lastig te verkrijgen.

Afschrijvingsprognose Alfa 159

Het kaf wordt op dit moment van het koren gescheiden. Dus als je een hele mooie hebt met weinig kilometers in de goede uitvoering, dan zit je goed. Goede 1.750 TBI’s in Ti-trim worden al serieus prijzig (alhoewel die exemplaren lang te koop staan voor die hoge prijzen). Dit zijn heel erg specifieke auto’s, dus probeer de versie te vinden die de liefhebbers het mooist vinden.

Jaguar X-Type 3.0 V6 Sport

€ 9.800 (particulier)

2007

115.000 km

Wat is het?

Je vindt Brits een goed idee: leuk, wij ook! Je kan diverse kanten op. De Rover 75 en de sportievere MG ZT zijn tof, maar beginnen serieus op leeftijd te raken. Met name omdat het merk niet meer bestaat, kunnen onderdelen lastig zijn. Vandaar dat we opteren voor de Jaguar X-Type. In het budget kun je met wat geduld een facelift-versie vinden, maar de kans is wel groot dat je moet gaan importeren uit Duitsland, want de spoeling is hier dun.

Hoe rijdt zo’n X-Type?

Mensen zullen zeggen: ‘dat is gewoon een Mondeo’, maar wat is daar mis mee? Het betekent dat de X-Type beter rijdt dan een Audi A4 van dezelfde leeftijd. In dit geval kiezen we voor de 3.0 V6 in Sport-uitvoering, simpelweg omdat dat de leukste is. Naar hedendaagse maatstaven is de auto niet loeisnel, maar de V6 is een leuk klinkende motor en als 3.0 liter heeft ‘ie ook best wat pit. Het vierwielaandrijvingssysteem heeft ‘ie niet echt nodig, maar in de winter is het best handig. De X-Type heeft een prettige besturing (hydraulisch!) en sportieve wegligging zonder dat het comfortabel wordt. Precies wat je van een sportieve youngtimer sedan verwacht, eigenlijk.

Kosten Jaguar:

Verbruik: 1 op 8,18

Brandstofkosten: € 303

Gewicht: 1.555 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69

Verzekering: € 70

Kosten per maand: 442

Onderhoudsprognose

Een terugkerend fenomeen: dit zijn oude auto’s aan het worden. Dat kán met goed onderhoud nog een tijdje door gaan, maar houd altijd een slag om de arm. Let op de transferbox voor het AWD-systeem, die wil nog wel eens lekken. Verder is roest wel een dingetje bij FMC-auto’s uit deze tijd. Auto’s die 15 jaar buiten hebben gestaan onderscheiden zich van de auto’s die 15 jaar binnen hebben gestaan.

Afschrijvingsprognose

Dit zijn vrij obscure auto’s met een beperkte schare liefhebbers. Het is belangrijk om zo goed mogelijk te beginnen, dus een 3.0 Sport met niet te veel kilometers en goed onderhoud. Het is voor 10 mille te vinden. Dat is ‘the one to have’ en een leuk alternatief op de obligate 330i. Daar zul je altijd wel een paar duizend voor krijgen als je er netjes mee opschiet. In de geschiedenis van Jaguar is dit niet een hoogtepunt, dus verwacht gen E-Type-esque prijsstijgingen.

YOLO: Audi S4 4.2

€ 9.950 (Dld. Handelaar)

2004

131.450 km

Wat is het?

De ultieme sportieve youngtimer sedan voor dit geld! Je moet natuurlijk wel iets af te schrijven hebben op de zaak als je een youngtimer gaat rijden. We konden onze ogen niet geloven toen we zagen dat de Audi S4 is afgegleden naar de 10 mille. De Audi S4 is het topmodel van de A4 B6-reeks. Het meest bijzondere is natuurlijk de 4.2 liter V8 met 344 pk. Dit zijn uiteraard erg snelle auto’s. Dankzij het quattro-vierwielaandrijvingssyteem raakt ‘ie het ook kwijt.

Hoe rijdt zo’n Audi S4?

Als een blok beton met een kilo coke in de neus. De bouwkwaliteit is nog altijd indrukwekkend (bouwkwaliteit is niet hetzelfde als betrouwbaarheid). Natuurlijk domineert de V8 de gehele ervaring. De motor klinkt vrij discreet als je normaal rijdt, maar kan wel degelijk een keel opzetten als je gas geeft. Het is geen ordinair geluid zoals een AMG, maar klinkt erg ‘duur’. Qua sturen is het echter wel een Audi en deze heeft V8 voor de vooras hangen. Vering, demping en balans zijn dan wel weer top. Het is wel een ‘lekker’ pakket, maar wel typisch Audi. Dus vooral heel erg effectief en stabiel. In natte omstandigheden is ‘ie geweldig, overigens.

Kosten Audi

Verbruik: 1 op 7,18

Brandstofkosten: € 373 (Euro 98)

Gewicht: 1.585 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69

Verzekering: € 80

Kosten per maand: 522

Onderhoudsprognose

Nou, hier een reden waarom ze zo goedkoop zijn tegenwoordig. Ze zijn niet zozeer onbetrouwbaar, maar wel extreem duur in onderhoud als je pech hebt. De V8 heeft een ketting en de spanners geven soms de geest en moeten dan vervangen worden en dan moet het blok eruit (want die zit aan de achterkant). De V8 heeft ook de nodige zorg nodig, dus je hebt bijna A8-onderhoudskosten voor een A4-formaat.

Afschrijvingsprognose Audi S4

De Audi S-modellen zijn doorgaans afschrijvingskanonnen. Dat komt vooral omdat Audi er heel erg veel verkocht heeft. Nette B5’s beginnen nu pas een beetje te stijgen, dus het lijkt erop dat deze op zijn diepste punt zitten. In tijden dat elke auto een 2.0 viercilinder heeft, is een 4.2 in een incognito sedan natuurlijk geniaal, om met @dutchdriftking te spreken.

Verbruik: via Spritmonitor

Brandstofprijs: via united consumers

Verzekering: WA Casco, 40 jarige persoon, woonachtig in Utrecht, 5 schadevrije jaren, gemiddelde van enkele polissen.

Conclusie sportieve youngtimer sedan

Het is vrij duidelijk dat het een 325i of C250 gaat worden. Die hebben we bewust even buiten beschouwing gelaten. En eigenlijk ook wel een beetje terecht, want de mooie exemplaren van die twee zijn ietsje duurder. Als je op zoek gaat naar de buitenbeetjes, is er zeker wat leuks te vinden.

Kies vooral de auto die het meest fris en proper overkomt, bijna ongeacht het merk. De Passat 3.2 V6 lijkt in deze ons het meest aansluiten op de wensen en eisen voor een youngtimer sedan met de Alfa op P2. En een tip van collega Ruben: de Lexus IS250 van Ruben voldoet ook perfect, het is een van de betrouwbaarste auto’s in de Autoblog Garage!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!