Je eigen Porsche-kleur verzinnen, zo werkt het

Porsche biedt je de mogelijkheid om een unieke kleur, speciaal voor jou, tot leven te brengen. Hoe werkt dat?

De term PTS moet je als autofanaat niet onbekend voorkomen. Het is hoe Porsche hun op maat gemaakte kleurenpalet noemt. Het staat voor Paint to Sample en dat betekent vrij letterlijk dat de verf gemaakt wordt op basis van een monster dat de klant zelf aanbiedt. Eigenlijk is dat niet wat de ‘normale’ PTS is. Dat is namelijk het aanbod van 50 tot 150 extra kleuren dat je op elk model Porsche kan bestellen, maar dit aanbod is al van tevoren samengesteld.

PTS Plus

Je kan dus zelf toevoegingen aan dit gamma doen. Dat gaat dan weer via PTS Plus, een programma van Sonderwunsch. Daar waar echt alles mogelijk is, zeg maar. Dit is duurder, maar dan kan je dus echt elke kleur op een Porsche krijgen die je wil. Het merk uit Zuffenhausen laat nu weten hoe dat eraan toe gaat.

Perfectie

Net als met alles streeft Porsche naar perfectie in het maken van hun kleuren. Wanneer een klant een bepaalde kleur aanbiedt om de auto in te spuiten, moet deze kleur ook perfect weergegeven worden op de auto. Door een combinatie van industriële verfmixers en controle met de hand wordt de perfecte mix gemaakt. Deze wordt daarna uitbundig getest. De kleur moet namelijk kloppen op elk materiaal, met de welvingen van de auto in acht houdende en net zo sterk zijn als elke andere lak. Dus niet extra vatbaar zijn voor steenslag of uv-straling. Uiteraard geldt: des te moeilijker de lak, des te langer het proces en des te langer de kwaliteitscontrole. Die heftige meerlaags Chromaflair-kleuren zijn dus het lastigst, om een voorbeeld te noemen.

Assortiment

De meeste op maat gemaakte kleuren worden na deze goedkeuring in het assortiment opgenomen. Porsche biedt momenteel 50 PTS-kleuren aan voor de Macan, Panamera en Cayenne en meer dan 130 voor de 911, Cayman en Taycan. De kleuren worden vaak doorgewisseld en nieuwe kleuren die door klanten gewenst worden komen er dan weer bij. Gezien het aanbod, wat je altijd in de configurator kan bekijken, is er voor elk wat wils.