Je kan nu de dikste Porsche 911 samenstellen

Met het samenstellen van de Porshe 911 Turbo S kun je je in elk geval prima vermaken vanavond.

Het is vrijdag. De laatste lunch van de week zit er weer op. Sterker nog, dankzij een caffeïnetaks snak je naar een ouderwetse Cup-a-Soup. Beetje een beetje te veel van die poeder, het stokje moet immers rechtop overeind blijven staan. Buiten zie je de eerste zonnestralen doorkomen. Nog even wachten, voordat je na de files na huis toe kunt rijden. Wat moet je nu doen de komende paar uur totdat je eindelijk naar huis mag?

911 samenstellen

Goed nieuws! Ondergetekende zat in een zelfde situatie. We hebben wat tijdverdrijf voor de petrolhead gevonden. De configurator voor de Porsche 911 Turbo S is live! Jazeker, je kunt weer aan de slag gaan. Kijk, een Porsche 911 Turbo S kopen is een ding, het samenstellen van een 911 is een tweede. Het is iets waar je zomaar uren mee bezig kunt zijn.

Configurator

Gelukkig kunnen sommige mensen in hen werktijd zich bezighouden met deze tijdrovende, leuke en totaal niet relevante bezigheid. Zelf kwamen we uit op de volgende configuraties. Natuurlijk is er van alles mogelijk. Porsche zou Porsche niet zijn als je niet de keuze uit allerlei stickers, kleuren, leersoorten en nog erger: onderdelen die je in leer wilt laten bekleden.

Opties

Het is waarschijnlijk een enorm goede businesscase, die opties. Er zijn er namelijk enorm veel mogelijk bij het samenstellen van de Porsche 911 Turbo S. De prijzen zijn ook niet misselijk te noemen. De beginprijs van een Porsche 911 Turbo S Coupé is 279.000 euro. De Cabriolet is iets duurder. Dus hoe duur kun je het maken? Zoals altijd is het maar net hoe je ‘m samenstelt. Smaakvol wordt het niet, net als een patatje met alle mogelijke sauzen.

350.000 euro

Daarvoor moet je wel eventjes je best doen met het samenstellen van je Porsche. Wij kwamen uit op iets boven de 350.000 euro. Nu is dit eenvoudig omhoog te schroeven, zolang je maar genoeg setjes winterwielen bestelt. Degene die een hoger bedrag weet te realiseren, krijg tvan ons toestemming om er nog even een Cup-a-Soup bij te pakken. Je hebt het verdiend.