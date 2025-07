Dit onopvallende huis herbergt een prachtig interieur (met Porsche)

Een woonkamer met uitzicht op je auto: dit huis heeft het.

Het bovenstaande huis in Arnhem is van de buitenkant niet meteen een eye-catcher. Geen vrijstaande villa op een enorme lap grond, maar iets wat eruit ziet als twee rijtjeshuizen aan elkaar. Je zou misschien denken dat dit voorheen inderdaad twee ruitjeshuizen waren, maar nee: dit was eerste een Lada-garage. Vandaar dat er ‘Le Garage Lada’ op de zijgevel staat.

Vanbuiten oogt het huis misschien niet zo spectaculair, maar vanbinnen is dit wel degelijk iets bijzonders. Hier treffen we een erg fraai interieur aan, met veel wit, zwart en glas. Dit is zeker geen doorsnee rijtjeshuis.

We zitten hier op Autoblog, dus de hamvraag is: hoe ziet de garage eruit? Nou, die is grotendeels van glas, zodat je vanuit je woonkamer je auto kunt bewonderen. En dat wil je, als je – zoals de huidige eigenaar – een Porsche 992 GT3 Touring hebt.

Dit is overigens niet de eerste keer dat we dit optrekje behandelen. In 2019 schreven we ook al over dit huis, toen de ombouw net af was. Destijds stond er een McLaren 570S in de garage, en als je goed kijkt zie je nu nog steeds McLaren-foto’s aan de muur hangen. Maar inmiddels lijkt de eigenaar toch bekeerd tot het Porsche-dom, want we spotten naast de GT3 ook nog een Taycan op de foto’s.

De vorige keer dat we over dit huis schreven stond het niet te koop, maar nu dus wel. Voor €1.395.000 kan deze woning van jou zijn. Voor verdere details kun je terecht op Funda.

Met dank aan Roel voor de tip!