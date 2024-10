MINI JCW met 231 pk is terug van weggeweest + NL prijs

De MINI John Cooper Works met een verbrandingsmotor is hier.

Na de onthulling van de volledig elektrische JCW bleef het even stil bij MINI. Zou er nog wel een John Cooper Works komen op basis van de verbrandingsmotoren? Die vraag kunnen we nu met een je beantwoorden.

Nieuwe MINI JCW

Want dit is de nieuwe MINI John Cooper Works, met aan boord een tweeliter viercilinder turbomotor. Goed voor 231 pk en 380 Nm aan koppel. Daarmee heeft deze variant minder power in vergelijking met de volledig elektrische JCW (258 pk). Daarmee is de EV op de sprint naar de honderd enkele tienden sneller. Interessant.

De JCW is zowel te verkrijgen als Cooper en als Cabrio. De Cooper doet 0-100 km/u in 6,1 seconden en de Cabrio in 6,4 seconden dankzij de automaat. Qua topsnelheid gaan ze wel een stuk verder in vergelijking met de elektrische variant. Geen 200 km/u, maar gewoon volhouden tot 250 km/u. De Cabrio mag maximaal 245 km/u. Wel show, maar geen go dan kun je het houden bij de basis Cooper met JCW-pakket.

Naast meer power heeft de nieuwe MINI JCW zijn eigen specifieke wielophanging en remsysteem. De looks zijn ook herkenbaar John Cooper Works. Met verbeterde aerodynamica en extra luchtinlaten om de boel te koelen. Optioneel kun je rode of zwarte strepen op de motorkap krijgen. De JCW is op 17 inch en 18 inch lichtmetaal te krijgen.

Met de lancering zijn er elf kleuren om uit te kiezen. Het dak en de spiegels kun je bovendien in een contrasterende kleur krijgen. Speciaal voor de cabrio is de kleur Copper Grey beschikbaar. In het interieur zien we de sportstoelen met synthetisch leer. Standaard in iedere JCW is het Harman Kardon audiosysteem.

De nieuwe JCW Cooper en Cabrio verschijnen vanaf het eerste kwartaal van 2025 op de markt. Prijzen beginnen bij 53.490 euro voor de Cooper. De Cabrio is met 59.490 euro een klap duurder.