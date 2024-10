Stevige prijsverlaging met de Opel Mokka facelift

Opel heeft de Mokka van een facelift gezien en het merk kiest meteen voor een prijsverlaging.

Duurder, duurder, duurder. Nee, je hoort niet vaak dat een autofabrikant de prijzen verlaagt. De Tesla’s van deze wereld misschien, die het toch vooral van de stunts moeten hebben. Bij de wat meer traditionele merken zijn ze toch wat voorzichtiger.

Door inflatie en BPM uitstootgeneuzel zijn auto’s vooral duurder geworden in Nederland. Wat dat betreft verfrissend dat Opel voor het tegenovergestelde kiest met de Mokka facelift. De crossover van het merk is van een opfrisbeurt voorzien en bij Opel hebben ze ervoor gekozen om de auto voordeliger in de prijslijsten te zetten.

De vernieuwde Opel Mokka is duizenden euro’s goedkoper in vergelijking met de goedkoopste versie van voor de facelift. De buitenkant is wat bijgepunt in vergelijking met het model van voor de facelift. Maar dan zou ik ze naast elkaar moeten zetten om het echt te zien. Zo ontzettend vaak heb ik nou ook weer niet de Mokka pre-facelift zien rijden. Of ik er let gewoon niet op, dat kan ook.

Met de prijsverlaging heeft het koperspubliek in elk geval een reden om er eens over na te denken met deze Opel Mokka facelift. Dat was ook wel nodig ook, gezien de prijzen van de concurrentie en hoeveel aanbod er is.

Naast een nieuw exterieur is het interieur gemoderniseerd. Standaard heb je een 10-inch display voor de bestuurder en daar zit een centraal 10-inch touchscreen naast voor de infotainment. Ook nieuw is het stuurwiel met afgeplatte boven- en onderzijde. Tegenwoordig heb je ook in een BMW M4 zo’n afgeplat stuurwiel, blijkbaar waren ze bij Audi trendsetter op dat gebied.

Prijs Opel Mokka facelift

Ik heb het vijftig keer over de prijsverlaging gehad, zonder de nieuwe vanafprijs te noemen. Die is namelijk vastgesteld op 30.999 euro. Dan krijg je de instapper, met een 1.2 liter, 100 pk en je moet zelf roeren. De 1.2 is er ook met 130 pk een automaat. Dezelfde motorconfiguratie, maar dan als 136 pk mild hybride is er vanaf 32.999 euro. De volledig elektrische Mokka Electric met 156 pk is er ook nog. De EV heeft een opgegeven actieradius van 403 kilometer en is met 35.999 euro de duurste modelvariant.

Concurrentie

De Opel Mokka facelift concurreert onder andere met de Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross, Ford Puma of een Toyota Yaris Cross. Mag het wat luxer dan heb je bijvoorbeeld een Lexus LBX of wat sportiever dan is er de Alfa Romeo Junior. Er is zo verschrikkelijk veel te kiezen in dit segment wat dat betreft. Je kunt je lol op, als compacte crossoverfetisjist.