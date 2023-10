Je kunt nu 8 jaar gratis laden bij Ionity!

Het enige wat je hoeft te doen is een Rimac kopen.

Het was een geniale zet van Tesla om in het begin kopers over de streep te trekken: je kreeg levenslang gratis laden. In tegenstelling tot veel andere ideeën van Tesla heeft dit nog weinig navolging gekregen, want ja, het is toch wel een duur cadeautje. Nu is er echter toch een fabrikant die gratis laden aanbiedt.

Het gaat helaas niet om een mainstreammerk, maar om Rimac. Zij hebben de handen ineengeslagen met Ionity. Dat is geen hele gekke samenwerking, aangezien de aandeelhouders van Rimac (Porsche en Hyundai) ook in Ionity zitten.

Het resultaat van deze samenwerking is dat de Rimac-eigenaren gedurende acht jaar volledig gratis kunnen laden bij Ionity. Met een Rimac Nevera heb je dus niet alleen de snelste auto ter wereld, je kunt ook nog eens gratis laden. Als je nu geen Rimac bestelt weten wij het ook niet meer…

Alle gekheid op een stokje: er worden in totaal maar 150 Nevera’s gebouwd en die zullen niet enorm veel kilometers maken. Waarschijnlijk kost het levenslang gratis laden van 10 Tesla’s dus meer dan het gratis laden van alle Rimac’s bij elkaar.

De Nevera heeft overigens wel een flinke accu, met een capaciteit van 120 kWh. Als je een beetje normaal doet kun je daarmee nog een heel eind komen. De WLTP-range bedraagt 490 km. Volgens Rimac is de auto dan ook niet bedoeld als circuitspeeltje, maar als ‘hyper GT’.

Mocht je nog op zoek zijn naar een auto die gratis kan laden, dan kun je nu naast een oude Tesla ook kiezen voor een nieuwe Rimac. Al moet je daarbij wel eerst even €2 miljoen aftikken voordat je kunt beginnen met gratis laden.

Hoe het is om in een Rimac te rijden? Dat vertelt Wouter je in de onderstaande video: