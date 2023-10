Deze fraaie Saab heeft een minder fraaie historie

Jammer van de historie, maar deze Saab 9-3 Aero Cabrio is wel een plaatje.

Het blijft natuurlijk zonde dat Saab niet meer bestaat, maar eerlijk is eerlijk: in de praktijk maakt het niet zoveel uit. Saab-liefhebbers kopen hun auto’s toch tweedehands en er is voorlopig nog geen tekort aan Saab-occasions. We lichten er vandaag eentje uit die om meerdere redenen opvalt.

Allereerst door de plek waar de auto wordt aangeboden: deze occasion staat niet op Marktplaats, maar op de website van Domeinen. Saab-rijders zijn meestal keurige mensen, maar de eigenaar van deze 9-3 Cabrio is niet van onbesproken gedrag.

Vaak is het maar raden hoe een auto bij Domeinen is beland, maar deze keer weten we precies hoe dat gebeurd is. In april werd deze Saab samen met een Mercedes GL in beslag genomen toen de politie een hennepkwekerij aantrof in het Brabantse Asten. De eigenaar heeft zijn auto niet meer teruggezien, want die staat nu dus bij Domeinen.

De auto zelf is ook interessant. Om te beginnen is het de dikste versie van de 9-3 Cabrio, want het betreft een heuse Aero. Dat betekent: een 2.8 V6 met turbo, die goed is voor 250 pk en 350 Nm aan koppel.

Daarnaast is het een heel fraai uitgevoerd exemplaar, in de zeldzame kleur Electric Blue. Dit staat de 9-3 Cabrio fantastisch, zeker in combinatie met het lichte interieur. Kortom: dit is de 9-3 Cabrio die je wil hebben.

Of nou ja, misschien ook niet. De geschiedenis van deze auto is namelijk dubieus. Niet eens zozeer vanwege de nevenactiviteiten van de vorige eigenaar, maar vooral vanwege het feit dat het een schadebak uit de VS is. Dat kwam aan het licht op het Saab Forum. Mocht je dus een bod willen uitbrengen op Domeinen, dan is dat wel eventjes goed om te weten.

Met dank aan Gijs voor de tip!

Foto’s: Politie Basisteam Peelland & Domeinen