Je kunt nu al los gaan in andermans Supra

Zo snel kan dat gaan.

Deelauto’s zijn voor sommige mensen dé uitkomst, voor andere mensen de gruwel der gruwelen. Want ja, er zijn risico’s, maar het idee is tof. Je ziet op deelautosites vaak staan “ik kan mijn auto niet genoeg gebruiken” dus verhuurt hij/zij hem. In Nederland mag je momenteel alleen in andermans trouwe vierwieler karren als je het via verhuurbedrijven doet, naast SnappCar.

In de VS is het al zeer lucratieve business. Vooral Turo, het door een zekere YouTuber veel gepromote lokale platform voor autodelen. Het idee achter autodelen is natuurlijk dat jij je auto uitleent omdat je zelf de deur uit bent met een ander(e) auto/vervoersmiddel. De Amerikanen die veel gebruik maken van Turo lijken er echter een sport van te maken om zo snel mogelijk gave auto’s online te zetten.

Zo kun je op Turo nu al terecht voor een Toyota GR Supra. De bloedhete teruggekeerde cultheld weet de tongen los te maken, dus het is zeer begrijpelijk dat mensen dat wel eens willen proberen, die nieuwe sportwagen. Dan kun je even de lokale Toyota-dealer lief aankijken, je kan dus ook even inloggen op Turo. Er zijn al twee mensen die hun nieuwe Supra toevertrouwen aan Turo-gebruikers.

De eerste is een normale rode, voor een nette 201 dollar per dag. De andere is een witte Launch Edition, die een stukje duurder is: 549 euro per dag. In het geval van die laatste heeft de eigenaar ook wel door dat mensen zijn Supra waarschijnlijk niet meenemen ‘omdat ze even van A naar B te komen’. Met als beschrijving “Absolute zero launch edition Supra. #658 of 1500. See what the new supra is all about”. Jup: een soort privé-testritje. Bij de rode Supra wordt echter wel expliciet vermeld dat je hem niet op zijn staart mag trappen. Begrijpelijk, het blijft natuurlijk andermans eigendom.

Hiermee is misschien wel onbedoeld een nieuwe sport uitgevonden: wie is de eerste om zijn gloednieuwe auto’s op Turo te uploaden? Kansloze eer, maar je moet wat. Mocht je dus in Colorado of New Jersey zijn en je wil een gave auto om je door de omstreken te verplaatsen, dan kun je nu al met de nieuwe Supra op pad. Natuurlijk is dat slechts het topje van de ijsberg qua coole auto’s die te vinden zijn op Turo. In Nederland is de dienst nog niet beschikbaar, maar onze lezers aan de oostgrens hebben geluk: sinds recent kunnen Duitsers wél hun auto op de deelsite zetten. Wanneer wij er ook van kunnen genieten, is niet bekend.