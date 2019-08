Te koop in Nederland: Ford GT met heul veel power

Ietsje meer dan zijn 550 waarmee hij uit de fabriek kwam rollen.

De huidige Ford GT is de Amerikaanse interpretatie van een supercar, een rolmodel voor de ‘sportwagen van de toekomst’ en een hebbedingetje voor verzamelaars in één. Want daar de limitering van 1.350 stuks en de omstreden koopovereenkomsten nogal Ferrari-esque proporties aannemen, gaat het om een ‘slechts’ 400.000 euro kostende supercar, die zijn kracht niet uit een slurpende V8 haalt, maar een EcoBoost V6. De auto en naam doen altijd denken aan het raceverleden van de Ford GT40, terwijl de nieuwe er eigenlijk maar weinig mee te maken heeft.

Zijn voorganger was wat dat betreft een betere auto vanuit retro-perspectief. De in 2005 uitgebrachte Ford GT was wat minder een rasechte supercar dan de versie uit 2017, maar een muscle-car was het evenmin. Wat het vooral was, was een relatief goedkope manier om een 550 pk sterke V8-aangedreven middenmotor supercar te bezitten. De auto wordt geteisterd met een vermeendelijk slechte reputatie wat betreft betrouwbaarheid, omdat Jeremy Clarkson er ooit eentje bezat en daar had hij ongeveer elke dag problemen mee. Dit had echter te maken met een alarm cq elektronische startonderbreker die de auto nodig had voor typegoedkeuring in het Verenigd Koninkrijk. Met de auto zelf was verder weinig mis. Tenzij je hem gaat tunen.

Dat is de reden dat deze grijze GT op Nederlands grondgebied onze aandacht trekt. Op de plaatjes ziet het eruit als een frisse youngtimer, zoals we van de Udense tent in kwestie gewend zijn. De auto komt officieel uit het VK dus wees alert op de ‘Jeremy Clarkson-kwaaltjes’. Anyway, daar moet je zelf maar achter komen. De Ford GT uit 2005 is een bijzondere auto in Nederland, dus wat krijg je voor het geld? Nou, 803 pk(!).

Dat aantal is niet afkomstig van een amateurklusser. Amerikaanse tuner Roush en Britse tuner Mountune zijn verantwoordelijk voor de enorme boost op de GT. Zoals gezegd is de auto verder in tiptop conditie en bovendien mag je die 803 paarden zelf temmen met een handbak. Het betreft een model uit 2005 met 47.915 km op de klok. De prijs is wat je mag verwachten van dit bijzonderheidje met GroenLinks-onvriendelijke motor: 225.000 euro. Durft u het aan?