Renault lanceert 4 splinternieuwe bedrijfswagens - Autoblog.nl

Er komen een hele hoop nieuwe Renault bedrijfswagens aan dit jaar!

Over het algemeen gaan bedrijfswagens veel langer mee dan personenwagen. Daarmee doelen we niet op levensduur (alhoewel dat vaak wel het geval is), maar voornamelijk hoe lang een model mee loopt.

Daarom waren we ook blij verrast met de hoeveelheid nieuws die Renault in onze mailbox dropte. Er is namelijk een hele hoop bedrijfswagennieuws!

Renault Express

De Renault Express is helemaal nieuw. Het model wordt onder de Renault Kangoo gepositioneerd. Deze Renault bedrijfswagen is zijn leven begonnen als Dacia. Op sommige markten wordt de auto geleverd als Dacia Dokker Van. De kleine bestelauto rondt het bestelwagengamma af naar beneden.

Er is een 1.3 benzinemotor (met 100 pk) of twee 1.5 diesels, met naar keuze 75 pk of 95 pk. Die zwakste versie kun je ook als Ecoleader krijgen: dan kan de chauffeur niet harder dan 110 km/u rijden. In diesel mag je 650 kilo aan spullen meenemen, in de benzine zelfs 780 kilo. De maximale laadruimte van de Renault Express is 3,3 kubieke meter.

Renault Kangoo Van

Een stapje hoger vinden we een compleet nieuwe Renault Kangoo Van. Dit is een rechtstreekse concurrent voor de eveneens nieuwe Volkswagen Caddy. Er is keuze uit twee formaten. Daarnaast zijn er diverse motoren. Een 1.3 benzine met 100 pk (handbak) of 130 pk (automaat). Uiteraard zijn er een hoop 1.5 dCi dieseltjes met 75 pk, 95 pk of 115 pk.

De 75 pk versie heeft altijd een handbak, bij die andere twee is een automaat optioneel. Schakelen is niet nodig in de nieuwe Kangoo Z.E., een geheel elektrische bestelwagen. Deze heeft een elektromotor met 102 pk en een actieradius van 245 km. De standaard Kangoo heeft een laadruimte van 3,3 kuub (even groot als de Express, dus), de versie met lange wielbasis kan 4,2 kubieke meter verstouwen. De Kangoo MPV (de personenversie) komt vooralsnog niet naar Nederland.

Renault Trafic Escapade

We gaan verder met het Renault bedrijfswagen-nieuws. De Renault Trafic werd al onlangs vernieuwd, dus daar zien we weinig uiterlijke veranderingen. De super-luxe Renault Trafic SpaceClass komt nu ook naar Nederland.

Daarnaast komt er een ‘Escapade’-uitvoering. Dat moet een extra avontuurlijke variant worden. Wij denken niet meteen aan een Allroad-versie, maar een Trafic met eenvoudige camper-inrichting lijkt aannemelijk.

Renault Master Hydrogen

Renault was destijds behoorlijk vroeg met elektrische bussen. Veel eerder dan de PSA groep of wie dan ook eigenlijk. Met de Master hebben ze een volgende stap genomen. Er komt namelijk een versie op waterstof. Deze was al aangekondigd.

De Master Hydrogen wordt naast de elektrische Master Z.E. geleverd. Die elektrische variant haalt 120 km op een volle accu, de Master Hydrogen heeft een actieradius van 370 km.





De waterstof-Master komt nog voor het einde van 2021 op de markt.