Dit is de goedkoopste rijdende middelvinger van Marktplaats

De goedkoopste rijdende middelvinger tegen de belastingdienst, oliemaatschappijen en vechtende Russen welteverstaan.

Het gaat er -terecht- al de hele dag over; de oorlog in Oekraïne. Over het leed daar zullen we het nu even niet hebben en ook over de hoge prijzen aan de pomp zullen we nu even niet klagen. Nee, want Autoblog komt met de oplossing. Voor het leed aan de pomp dan hè, we kunnen veel hier, maar niet alles!

Want wat kun je het beste doen als je niet de hoofdprijs wil betalen bij het tanken en dus op de goedkoopste manier van A naar B wil komen? Juist ja, je koopt deze rijdende middelvinger naar alle mensen die ervoor zorgen dat de energieprijzen de pan uitrijzen. Dat zal ze leren!

De Volkswagen Lupo 3L is echt een middelvinger

Jaren geleden was Volkswagen van plan om een zogeheten 1 liter auto te ontwikkelen. Dat wil zeggen, een auto die 1 liter op 100 kilometer verbruikte. Het was een lastig project en al helemaal een kostbaar verhaal. Want de XL1 die dit verbuik uiteindelijk ruimschoots haalde, kostte nieuw 110.000 euro.

En als je dacht dat deze auto gebruikt wat voordeliger is, dan heb je het mis. Tweedehands doen ze namelijk nog meer, laatst werd er eentje voor 111.000 aangeboden. Ja, als het zo moet kun je net zo goed je geld aan de pomp uit blijven geven.

Maar vrees niet, wij hebben een auto gevonden die ietsje meer verbruikt, maar wel heel veel goedkoper is. Namelijk de Volkswagen Lupo 3L. En we hebben ook nog eens de goedkoopste gevonden. Gewoon op Marktplaats.

3 liter diesel op 100 kilometer. Hahahaha!

De Lupo 3L was het betaalbare zuinigheidswonder van Volkswagen en werd begin deze eeuw geleverd. Alhoewel, betaalbaar, nieuw kostte hij bijna 19.000 piek. Maar degene die wij hebben gevonden kost maar een fractie, namelijk -zit je er klaar voor- slechts 850 euro!

Daarvoor krijg je een gele Lupo 3L met automaat uit 2001. Hij heeft wel flink wat kilometers gemaakt, 350.000 in totaal. Even snel rekenen leert dat dit dus net iets meer dan 10.000 liter diesel is geweest. Verder is er niet veel over de auto bekend, behalve dan dat hij rijdt en dat je dat mag uitproberen tijdens een proefrit.

Dus daarom, als jij de hoge brandstofprijzen ook zo zat bent en daarom echt de goedkoopste rijdende middelvinger richting de olieboeren, Russische megalomanen en de Belastingdienst wil hebben, dan kun je op de advertentie klikken en je slag slaan.

En niet te hard lachen aan de pomp hè?