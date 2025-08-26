Je mag de oude Land Rover Defender nog één keer kopen

Vroeger was alles beter, ja? Dan zouden wij zeggen bij deze Land Rover Defender Classic: KOOP DAN!

In 2019 maakte Land Rover een keuze die er niet direct bij elke liefhebber goed in ging. De Defender werd namelijk radicaal vernieuwd. Nou kan je vrij makkelijk het verschil zien tussen de ‘originele’ Land Rover uit 1948, de verschillende series en de eerste Defenders, maar alsnog is het recept tot en met 2015 erg gelijk gebleven aan het origineel. De nieuwe is op vele meetbare fronten een betere auto en het bonkige design is gebleven, maar Land Rover heeft besloten met de tijd mee te gaan. Wel kan je hem in allerlei geinige kleurstellingen krijgen, waaronder het bekende lichtgroene kleurtje en een hommage aan de Camel Trophy, maar er zijn mensen die alsnog liever het origineel zien.

Land Rover Defender Classic

Voor die mensen is er goed nieuws: alsjeblieft! Je kan de oude Land Rover Defender weer kopen. Er is namelijk een speciale editie uitgebracht door Land Rover en ze hebben besloten om deze te baseren op een oudere Defender, niet het nieuwe model. En het is nog best een gave editie ook.

Churchill

Het is namelijk een knipoog naar de Land Rover Series I van Winston Churchill. De premier van het Verenigd Koninkrijk tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is een bekend leider geweest. In 1954 kreeg hij de Land Rover met kenteken UKE 80 cadeau, maar deze werd vooral gebruikt om Churchill te vervoeren over zijn landgoed. Vandaar ook dat de passagierskant wat extra luxe had: een armsteun, verwarming voor de voeten en een met leder beklede handgreep. De ex-premier heeft de auto gehouden tot zijn dood in 1965 en toen is hij zelfs nog in de familie gebleven tot en met 1973. De UKE 80 staat sinds 2013 in het Zwitserse museum van autodealer Emil Frey, in gerestaureerde staat.

Oude Defender

Nou kan je met een paar geinige touches hier een speciale editie van maken op basis van de nieuwe Defender, maar Land Rover heeft er toch voor gekozen om hem te baseren op de laatste run Defenders van de ‘oude’ serie. Dat maakt hem, helemaal anno nu, wellicht nog leuker. De kleur is een exacte replica van het groen dat Churchill op zijn LaRo had, evenals de uitvoering van het interieur, kleine details op het exterieur en bijvoorbeeld meegespoten velgen. Het kenteken van Churchill’s Series I is aangebracht op de zijkant.

De hele uitvoering doet wat denken aan de laatste exemplaren van de oude Defender, de ‘Works’-edities die zijn gebouwd toen Land Rover 70 jaar bestond. Het is dan ook zo’n zelfde constructie. Land Rover gaat niet de productielijn van de oude Defender weer aanzwengelen. Nee, op basis van reeds bestaande Defenders worden de Churchill-edities gerestaureerd en omgebouwd naar de specificaties van de speciale editie.

Dat betekent dat de modellen in kwestie uitgerust worden met de 297 pk sterke 5.0 liter grote V8, gekoppeld aan de welbekende ZF-bak met 8 versnellingen. Nieuwe remmerij van Alcon, schokdempers van Bilstein en vering van Eibach moet het allemaal modern laten aanvoelen. Zaken als moderne audio met DAB+ en Bluetooth-verbinding zitten er ook bij. Het wordt alleen niet helemaal duidelijk of Land Rover de donorauto’s chartert, of dat je die zelf aan moet leveren. Het persbericht lijkt dat laatste te insinueren.

Het voordeel daarvan? Je mag zelf kiezen of het een Land Rover Defender 110 of 90 wordt, die laatste optioneel zelfs met softtop. Het nadeel? Land Rover gaat maar 10 exemplaren bouwen van de Defender Churchill Edition. Gezien de beperkte beschikbaarheid van de eerder genoemde Works-editie, gaat het ook naar alle waarschijnlijkheid geen goedkoop geintje worden. Wel leuk: de verkoop gaat afgehandeld worden door Emil Frey, die dus de originele Churchill-Land Rover in bezit heeft.