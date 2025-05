Mede hierom krijgen we nooit gepersonaliseerde kentekens

In België kun je gepersonaliseerde kentekens kopen, maar de ervaringen daar geven weinig hoop voor Nederland…

Het is een terugkerend thema. Waarom kunnen we in Nederland nou niet gewoon een pak geld betalen aan de RDW en dan een kenteken krijgen zoals we dat zelf zouden willen. Bijvoorbeeld met je eigen naam of de naam van je favoriete blog?

Er zijn redenen genoeg, maar deze week werd er in België ook weer diep gezucht. Daar reed namelijk een Belgische auto rond met het kenteken 7 OKTOBR. Voor wie de afgelopen tijd onder een steen heeft gelegen, een verwijzing naar de terroristen van Hamas die in Israël op 7 oktober 2023 een slachtpartij hebben aangericht.

Verontwaardiging alom

Even in het midden gelaten wat het motief nu precies is van de Belg die het kenteken heeft aangevraagd, het veroorzaakte bij onze zuiderburen de nodige gefronste wenkbrauwen.

Elke aanvraag moet langs de Dienst Inschrijving Voertuigen. Die moet vervolgens groen licht geven op de aanvraag alvorens de nummerplaat ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. Wellicht werken er bij deze dienst wel mensen die beter Frans praten dan Nederlands, of er andere ideeën op na houden wat wel of niet gepast is.

Niet toegestane combinaties

Uiteraard is er ook een standaard lijst met woorden en combinaties die niet zijn toegestaan in België. Een plaat aanvragen met de naam Hitler bijvoorbeeld is niet mogelijk. Een kenteken mag niet beledigend, discriminerend, xenofoob of racistisch van aard zijn, een openlijke politieke verwijzing bevatten of terrorisme verheerlijken, zelfs niet indirect of impliciet. Zo lezen we in De Telegraaf.

Als het computersysteem ja of nee zegt, volgt er daarna nog een menselijke check. Die gaat kennelijk niet altijd helemaal vlekkeloos. Bij nader inzien moet de eigenaar van de 7 OKTOBR plaat zijn kenteken nu weer inleveren, inclusief de platen zelf. Hij krijgt ander kenteken toegewezen.

Aan de andere kant, 7 oktober kan voor de eigenaar misschien ook wel een andere betekenis hebben? De verjaardag van zijn moeder bijvoorbeeld. Ik noem maar een voorbeeld uit mijn eigen leven.

Er komen hier nooit gepersonaliseerde kentekens

Kortom, nooit aan beginnen in Nederland. Laat maar gewoon lekker zitten die gepersonaliseerde kentekens. We hebben al gedoe en ellende genoeg. Polarisering en uitsluiting online en in het echte leven. We houden het gewoon bij de door de RDW toegekende lettercombinaties. Kun je gewoon zelf zinnetjes van maken onderweg… Oh nee, dat was pre-telefoon en tablet…