Je moet meer betalen voor een parkeervergunning

De prijzen stijgen. Van gas, energie en.. ook de kosten voor een parkeervergunning!

Verdorie, alsof het leven al niet duur genoeg is. In veel gemeenten zijn de prijzen voor een parkeervergunning weer gestegen. Afhankelijk van de gemeente, stegen de prijs met gemiddeld 1,2 procent. Dat blijkt uit een publicatie van Vereniging Eigen Huis. De organisatie liet Marlyse research onderzoek doen in 119 gemeenten

Gemiddeld 1,2 procent is niet veel. Uitschieters waren er echter ook. In vier gemeenten gingen de kosten met meer dan 10 procent omhoog. ‘s-Hertogenbosch en Utrecht bijvoorbeeld, met 17,4 procent. En ook Meppel met 20,1 procent. De grootste stijging vond plaats in de gemeente Nijkerk, daar gingen de kosten voor een parkeervergunning met maar liefst 21,4 procent omhoog

Gemeenten mogen zelf een prijs hanteren. Daardoor zijn de verschillen erg groot. In hartje Amsterdam ben je bijna negen keer meer kwijt voor een parkeervergunning qua kosten in vergelijking met het centrum van Den Haag.

Het zijn niet alleen maar stijgers. Er zijn ook dalers. In Nijmegen gingen de kosten voor een parkeervergunning met 73,3 procent naar beneden. Een kleine kanttekening. Een parkeervergunning voor tweede of derde auto is wel duurder geworden.

De gemeenten hebben uiteenlopende redenen waarom de tarieven omhoog gaan. De ene gemeente wil de omgeving meer autoluw maken. De ander wil de extra inkomsten gebruiken om financiële tegenvallers op te vangen. En weer een ander probeert op deze manier de parkeerdruk te verlagen.